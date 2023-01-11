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Eventi / Cibo e Vino

Cena spettacolo di San Valentino "'A terra dell'ammore"

Dove Vic' Street

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 14/02/2023 al 14/02/2023 21:00
Prezzo 120,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it Tema San valentino
Rosalia

Il 14 febbraio, il Vic' Street propone la romantica Cena spettacolo di San Valentino "'A terra dell'ammore"

info 081662423 cellulare 3356215087

TRAMA
VICOLO DEI SOSPIRI E L’AMARE DI TERESINELLA
(NAPOLI LA TERRA DELL’AMMORE)
NAPOLI 1830 VICOLO DEI SOSPIRI A CHIAJA LA GIOVANE TERESINELLA CHE VIVE NELLA ZONA, E’ INNAMORATA DI CARMINE FIGLIO DI GENTE DA BENE I DUE PER CONVINCERE I FUTURI SUCERI DI LEI AD ASSERIRE AL LORO MATRIMONIO ORGANIZZANO UNA FESTA DOVE INVITANO I LORO AMICI CHE OGNUNO A MODO SUO SPIEGA L’AMORE. VI GUINGE QUINDI MARIA INNAMORATA DI GATTO LUIGI, PASQUALINO INNAMORATO DI COSIMO, CARMELA INNAMORATA DI SUO FIGLIO MASSIMO, E TANTI ALTRI ….. ATTRAVERSO LE VOCI DEI VARI PROTAGONISTI SI VIVANNO TUTTE LE POSSIBILI SFUMATURE DI AMORE IN UNA TERRA COME NAPOLI CHE PULSA DI EMOZIONI TRA CANZONI, DANZE E RICCHE TRADIZIONI PER UNA SAN VALENTINO DI CUORE!

MENU' SPETTACOLO
1. MENU CUORE ROSSO
CALICE DI PROSECCO DI BENVENUTO+ ANTIPASTO+ PRIMO + DOLCE ( BEVANDE ESCLUSE)
IL DONO LUI&LEI
€ 120,00 PER COPPIA ANZICHE' 140,0 PRENOTANDO ENTRO IL 31 GENNAIO 2023
2. 1. MENU ROMANTIC GOLD
BOTTIGLINA DI PROSECCO PICCOLA CON CALICI A TAVOLA+ TAGLIERE DELL'AMORE+ DUE ASSAGGI DI PRIMI + SECONDO PIATTO + ASSAGGI VARI DOLCI ( BEVANDE ESCLUSE)
IL DONO LUI&LEI
€ 180,00 PER COPPIA ANZICHE' 200,00 PRENOTANDO ENTRO IL 31 GENNAIO 2023
(IN OMAGGIO 1 PASSEGGIATA TEATRALIZZATA NAPOLI E L'AMMORE)
 

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