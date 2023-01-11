Cena spettacolo di San Valentino "'A terra dell'ammore"
Il 14 febbraio, il Vic' Street propone la romantica Cena spettacolo di San Valentino "'A terra dell'ammore"
info 081662423 cellulare 3356215087
TRAMA
VICOLO DEI SOSPIRI E L’AMARE DI TERESINELLA
(NAPOLI LA TERRA DELL’AMMORE)
NAPOLI 1830 VICOLO DEI SOSPIRI A CHIAJA LA GIOVANE TERESINELLA CHE VIVE NELLA ZONA, E’ INNAMORATA DI CARMINE FIGLIO DI GENTE DA BENE I DUE PER CONVINCERE I FUTURI SUCERI DI LEI AD ASSERIRE AL LORO MATRIMONIO ORGANIZZANO UNA FESTA DOVE INVITANO I LORO AMICI CHE OGNUNO A MODO SUO SPIEGA L’AMORE. VI GUINGE QUINDI MARIA INNAMORATA DI GATTO LUIGI, PASQUALINO INNAMORATO DI COSIMO, CARMELA INNAMORATA DI SUO FIGLIO MASSIMO, E TANTI ALTRI ….. ATTRAVERSO LE VOCI DEI VARI PROTAGONISTI SI VIVANNO TUTTE LE POSSIBILI SFUMATURE DI AMORE IN UNA TERRA COME NAPOLI CHE PULSA DI EMOZIONI TRA CANZONI, DANZE E RICCHE TRADIZIONI PER UNA SAN VALENTINO DI CUORE!
MENU' SPETTACOLO
1. MENU CUORE ROSSO
CALICE DI PROSECCO DI BENVENUTO+ ANTIPASTO+ PRIMO + DOLCE ( BEVANDE ESCLUSE)
IL DONO LUI&LEI
€ 120,00 PER COPPIA ANZICHE' 140,0 PRENOTANDO ENTRO IL 31 GENNAIO 2023
2. 1. MENU ROMANTIC GOLD
BOTTIGLINA DI PROSECCO PICCOLA CON CALICI A TAVOLA+ TAGLIERE DELL'AMORE+ DUE ASSAGGI DI PRIMI + SECONDO PIATTO + ASSAGGI VARI DOLCI ( BEVANDE ESCLUSE)
IL DONO LUI&LEI
€ 180,00 PER COPPIA ANZICHE' 200,00 PRENOTANDO ENTRO IL 31 GENNAIO 2023
(IN OMAGGIO 1 PASSEGGIATA TEATRALIZZATA NAPOLI E L'AMMORE)