Cena di San Valentino alla Tenuta Astroni

Per chi vuole stupire la persona amata, con una cena a lume di candela, a San Valentino, a Napoli ci sono una serie di ristoranti romantici, tra cui Tenuta Astroni una villa per eventi immersa nel cuore dei Campi Flegrei a Napoli.

Uno scenario unico a Napoli, ideale per trascorrere una serata indimenticabile con la vostra dolce metà. Tenuta Astroni si presta a essere una cornice naturale per una serata dal successo assicurato.

Tenuta Astroni vanta un'esperienza decennale nell’organizzare cene romantiche a Napoli come San Valentino!

I regali per San Valentino a Tenuta Astroni:

Il tavolo decorato con i petali di rose e candela

Il segnaposto di cioccolato

La rosa stabilizzata per la vostra metà e i Baci Perugina (confezione da 3 pz)



PROGRAMMA DELL’ EVENTO SAN VALENTINO 2022 NAPOLI



INIZIO CENA ORE 20:00 TERMINE EVENTO ORE 24:00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON ACCONTO (081-7266156 / 331-3104964)

PREZZO MENÙ MARE O TERRA € 110,00 A COPPIA



MENÙ MARE

Ostrica con Panure di Mandorle, Tartara di baccalà, Carpaccio di Pesce Spada e Carpaccio di Salmone

Mezzo Pacchero con Ragù di Pescatrice, Lupini e Pomodorino Sicilia

Turbante di Branzino e Gamberoni Lardiati su letto di crema di carciofi e Rape Rosse Croccanti

Bibite, Acqua Minerale, Vino Aglianico & Falanghina delle Cantine Astroni



MENÙ TERRA

Sformato di Carciofi, Speck e Provoletta Affumicata con Salsa al Formaggio e Rape Rosse Croccanti

Ravioli Ripieni di Ricotta con Pomodorino Sicilia e Melanzane

Bistecca di Scottona Marezzata con Patate Chips

Dolce (cuore di cioccolato)

Bibite, Acqua Minerale, Vino Aglianico & Falanghina delle Cantine Astroni



La scelta del menù avviene al momento della prenotazione. Se siete vegetariani, celiaci oppure siete intolleranti e/o allergici ad alcuni prodotti gastronomici potete segnalarlo al momento della prenotazione.

La sala sarà allestita con scenografie inerenti a San Valentino.

Ogni tavolo sarà decorato con il colore rosso, candele e petali.



La serata sarà allietata con musica live



NORME ANTI-COVID-19: E' OBBLIGATORIO ACCEDERE CON SUPER GREEN PASS E MASCHERINA.