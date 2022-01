San Valentino 2022, Segni d'Amore al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo

Segni d’Amore? Ognuno ha i propri da condividere ogni giorno con chi vuole, ma se non sono abbastanza…ecco che per la cena più romantica dell’anno la terrazza panoramica del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo si trasforma in un particolare “set” tutto da scoprire, fatto di simboli universali che diventano installazioni artistiche contemporanee.

E così lunedì 14 febbraio la serata romantica al Roof Garden Angiò (ore 20), con un menu particolare dello chef Pasquale De Simone per celebrare l’amore “prendendo per la gola” chi si ama, diventa anche l’occasione per ammirare Napoli dalla terrazza all’undicesimo piano dell’hotel in via Ponte di Tappia.

Un San Valentino esclusivo, decisamente “in alto”, con un’esperienza di gusto che esalta i sapori mediterranei con equilibrio ed eleganza.

Info e prenotazioni: 0817970001 - gmoffice@mediterraneonapoli.com