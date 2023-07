Cena con vista al Roof Garden Angiò: serate estive in città tra buon cibo e panorama da cartolina

Cena con vista al Roof Garden Angiò, da sabato 29 luglio a domenica 27 agosto. Il ristorante del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo si trasferisce in terrazza ogni sera dalle ore 19.30 per accogliere i clienti della struttura e gli ospiti esterni in una location davvero spettacolare che ogni giorno è solitamente aperta esclusivamente per il breakfast o per eventi privati.

Tra le proposte dello chef Pasquale De Simone e una vista da cartolina del Golfo di Napoli con le sue isole, dell’imponente Maschio Angioino e di Castel Sant’Elmo la cena diventa l’occasione per trascorrere una serata estiva “in alta quota”.

Consigliata la prenotazione al numero telefonico 0817970111.