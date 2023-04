Cena nel cuore dei Quartieri Spagnoli con Oj Eventi Single

Domenca 23 aprile, Oj Eventi Single crea una nuova occasione di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche.

Come funziona?

L'anima di Napoli e dei napoletani, una galleria d'arte a cielo aperto dove godere della storia della città partenopea passata e presente, i Quartieri Spagnoli sono in grado di affascinare e ammaliare anche i più scettici. Qui avrà luogo lo svolgimento della vostra serata! Una deliziosa cena presso Valù Toledo Risotteria, una location semplice ma curata nei dettagli. Il locale, unico nel suo genere nella zona, offre un ricercato menù dedicato fino a venti tipologie di risotti diversi, dai frutti di mare e pistacchi al tartufo fresco, che sarà in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Nel corso della serata avrete la possibilità di conoscere gente single della vostra città, stringere nuove amicizie e, magari, trovare qualcuno a voi affine. La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single, pronto ad accogliervi.



- Evento confermato se vi sarà un numero minimo di 8 partecipanti.

- Dress code: casual-elegante

- Fascia di età: 40-55 anni

- Orari: 20:00

- Menù alla carta

- Costi:

Quota senza Vip-card uomo: 6€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta sul posto

Quota senza Vip-card donna: 6€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta sul posto

Titolari Vip-card: 0€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta sul posto)

Sconti se si portano degli amici:

Se porti 5 amici all'evento ti verrà omaggiata la quota in caparra; Se porti 10 amici l'evento per te sarà gratuito.



L’evento è su prenotazione

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 18 aprile 2023.



La quota comprende: organizzazione tecnica + gruppo single

La quota non comprende: menù alla carta

Informazioni per il pagamento

Al raggiungimento del numero minimo gli organizzatori manderanno tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211



Informazioni per il ritrovo

Ritrovo alle ore 20:00 - Valù Toledo Risotteria | Vico Lungo del Gelso, 80, 80134 Napoli NA



Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare Anthony al 3488781211