Cena di Natale con Fiab Napoli Cicloverdi

Fiab Napoli Cicloverdi in occasione del Natale organizza per i propri soci e simpatizzanti una serata con cena presso Altoforno Bistrot a Bagnoli ovvero il Ristorante del Circolo Ilva. Un posto dove potersi sedere con lo sguardo verso il mare per degustare i deliziosi piatti, principalmente di mare, preparati dalle mani sapienti dello chef e godere di un panorama che offre tramonti da mozzare il fiato

Il costo della cena e di € 30,00 a persona

Il menu è composto da antipasti primi a scelta, acqua vino e dolce.

E' possibile richiedere menu “vegetariano”.

L'appuntamento è per venerdì 15 dicembre alle ore 20,00 presso Altoforno Bistrot il ristorante del Circolo Ilva in via Via Coroglio, 90, 80124 Napoli.

Vi aspettiamo numerosi con i vostri familiari ed amici per scambiarci gli auguri e fare un brindisi al Natale e al nuovo anno.

CHI DESIDERA PARTECIPARE PUO' INVIARE MESSAGGIO WA AL N. 3396795037

Per motivi organizzativi, la prenotazione va effettuata max entro domenica 10 dicembre dal momento che l'Associazione dovrà provvedere al versamento di un acconto pari al 30% dell'ammontare delle prenotazioni.

Info. cell. 3396795037