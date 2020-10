Cena Medievale a Napoli

Domenica 25 Ottobre ore 20:30 al Vic Street speciale cena spettacolo

Benvenuti Madame e Messer alla Serata speciale nel Medioevo tra danze e stornelli degustare piatti tipici di tempi andati, solo per appassionati del genere.

Per partecipare occorre essere vestiti a tema: è possibile prendere in affitto l'abito presso la struttura (con una settimana di anticipo dall'evento per sanificazione abiti prima e dopo utilizzo)

Solo per 30 persone (la struttura può ospitare 80/90 persone ma per motivi si sicurezza saranno ospitati massimo 30 partecipanti) si partecipa seduti al proprio tavolo degustando e seguendo lo spettacolo.

Prenotazioni:

info 3387981020 telefono 081662423

PREZZO CENA SPETTACOLO IN OFFERTA E' di € 20.00



Antipasto

Tagliere Rusticano, per allietar il palato accompagnato da Acqua profumata alle rose,

primo

cocci di Gnocchetti in crema di verdure e zuppa di ceci e legumi

dolce

mandorlato con miele (irlandese)

acqua, pane della casa e coperto