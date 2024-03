Giovedi 14 Marzo in prima serata ore 20:30 vi aspettiamo a cena con Jazz Laides!



Il Donnaromita, ristorante che si distingue per la particolarità dei suoi piatti apre le porte alla musica JAZZ. Il duo si calerà in un viaggio dedicato alla musica jazz ripercorrendo epoche e standard della tradizione. Il mood sonoro aprirà i nostri sensi affinchè possiate gustare ogni pietanza che lo chef con cura preparerà per voi!



Jazz Ladies group:

Ivana Muscoso tastiere e voce

Viviana Novembre voce





Per info 366 5058831