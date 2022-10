Venerdì 18 novembre, alle 21, al Vic' Street si torna nell'antico Egitto con la Cen con delitto "Al Tempio di Amon-Ra"

Menù +Spettacolo

1. TAGLIERE E CALICE DI VINO + SPETTACOLO € 20,00

2. CENA ( ANTIPASTO+ PRIMO + DOLCE) + SPETTACOLO € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

3. CENA VIP ( BOTTIGLIA DI PROSECCO CON COPPE DI CRISTALLO + TAGLIERE ARTISTI+ ASSAGGI VARI DOLCI) € 80,00 + SPETTACOLO VALIDO X2 PERSONE BEVANDE ESCLUSE

TRAMA:

Nella Valle dei Re, lungo il fiume Nilo il Professor Archeologo Marco Iannelli e la sua troupe

Federica Iao: la biologa

Randa Nur : l'antropologa

Michele Troisi: il Geologo

ritrovano un'antica "Tomba sconosciuta"

l'iscrizione in geroglifico al suo ingresso diceva :

"PROFANA LA TOMBA SACRA OH VIAGGIATORE, OSSERVA I RESTI NOBILI DEPOSTI CON CURA CHE SFIDANO IL TEMPO, BRAMA GLI ORI E I PREZIOSI PORTANDOLI VIA PER UN TUO PREGIO MA, BADA NON LASCIARTI CHE LA TUA MENTE SIA VIZIATA DAL PORTAR VIA IL LIBRO SACRO DI THOT ESSO CONTIENTE SI LA FORMULA PER LA VITA DOPO LA MORTE MA CELA TRA LE SUE PAGINE UNA TERRIBILE MALEDIZIONE,

PROFANA LA TOMBA SACRA OH VIAGGIATORE MA RISPETTA LA MORTE CHE IN ESSA VIVE!"

Increduli e sopraffatti dalla possibilità di riportare in vita con il libro dei morti la squadra del professor Iannelli porta a casa l'Antico Manufatto.

Tornati in Italia il professore inviata i colleghi ad una festa stile egizio con l'intenzione di proporre al gruppo un macrabo rituale, intende uccidersi per farsi riportare in vita dal Libro.... ma qualcosa o qualcuno anticipa le sue mosse e il professore Marco Iannelli viene ritrovato morto nella sala da pranzo mentre aspettava i suoi ospiti ... CHI HA UCCISO L'ARCHEOLOGO MARCO IANNELLI? possibile che la maledizione sia cominciata??

Info 081662423 cellulare 3387981020