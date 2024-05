Cena con delitto "La società dei magnaccioni"

VENERDì 17 MAGGIO 2024 orario 21:00

Cena spettacolo presso il Vic Street solo

FISSO :081662423

CELL.: 3387981020

ESCLUSIVAMENTE PRENOTAZIONE CON ACCONTO

segui il gioco come dai racconti di Agatha Christie, e se vuoi vestiti a tema.

Siamo una compagnia artistica di spettacolo, il nostro format prevede attori, cantanti e ballerini professionisti, il ticket comprende lo spettacolo in primis quale nostro prodotto in esclusiva a cui aggiungiamo un menù base che permette alle persone di stuzzicare e assistere allo spettacolo.

SCEGLI IL TUO MENÙ

1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00

2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ DEGUSTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + CALICE DI PROSECCO+ SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE

4. SUPER VIP GOLD

-Antipasti crudi di Mare

-primo piatto di mare (della tradizione Partenopea)

-Bottiglina di PROSECCO

-Frutta e Dolci

- Caffè e Amaro

€ 180,00 a coppia (VALIDO PER 2 PERSONE) ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA

TRAMA

Nella piccola Botteguccia di Sora Cecilia c'è scappato il morto ! Antonello detto Nello col botto è stato ritrovato morto impiccato nel bagno della tavernetta, nella mano sinistra stringeva un biglietto e sul pavimento tutto intorno vi era tanta acqua e orme svariate, trovare un morto in via dei pini non era una cosa tanto originale, li tra quella mala gente un morto ci scappava sempre, per una lite per un diverbio, per passione o per il vino, li la morte era di casa, l'aria era malsana e la gente sempre arrabbiata eppure quella volta la morte di Nello aveva fatto più rumore del solito, si perché Nello col botto era leggermente toccato ma era intoccabile dato che era figlio di gente di malaffare, che non erano tanto interessati a scoprire l'assassino del loro parente per affetto per per affronto dovevano sapere chi era stato , chi si era permesso di toccare il toccato quattro i sospettati

1. A'Tavernara Cecilia

2. O'Cantatore Rigoletto

3. A'Prostituta Sora Lella

4. O' Milord Cesarone

chi di loro avrà ucciso Nello e perché?