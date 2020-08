Maledizione al Tempio di Amon-Ra: speciale Cena con Delitto

Ogni Giovedì a partire dall'8 Ottobre 2020, ore 20:45, Cena con Delitto tra le rovine del tempio di Amon-Ra

La Taverna Spettacolo Vic’Street ritorna con le sue straordinarie, serate Spettacolo da vivere in piena sicurezza! Un programma unico ricco di eventi dalle serate evento divertentissime alle serate di arte e di cultura, nel giusto connubio tra Teatro, Musica e Danze

Il nostro Giovedì è esclusivamente dedicato alle Serate con delitto organizzate dalla nostra compagnia spettacolo appositamente per il nostro locale, trai personaggi protagonisti Dalia Deya, Ciro Gargiulo, Aurelie Cannelle e tanti altri!

Da noi potrai partecipare alla serata in giallo dedicata ai misteri, degustando i piatti tipici della tradizione partenopea,

NB.: il nostro locale ha una capienza di 90 persone, ma vista l’emergenza Covid-19, nel rispetto delle regole contro il contagio sarà possibile accedere alla struttura solo prenotando anticipatamente e solo per un massimo di 60 partecipanti sicuri della vostra collaborazione per il benessere di tutti noi Vi Aspettiamo per delle serate a tutto Show!

INFO E CONTATTI: 081662423 CELLULARE 3387981020

TRAMA:

Nella Valle dei Re, lungo il fiume Nilo il Professor Archeologo Marco Iannelli e la sua troupe

Federica Iao: la biologa

Randa Nur : l'antropologa

Michele Troisi: il Geologo

ritrovano un'antica "Tomba sconosciuta"

l'iscrizione in geroglifico al suo ingresso diceva :

"PROFANA LA TOMBA SACRA OH VIAGGIATORE, OSSERVA I RESTI NOBILI DEPOSTI CON CURA CHE SFIDANO IL TEMPO, BRAMA GLI ORI E I PREZIOSI PORTANDOLI VIA PER UN TUO PREGIO MA, BADA NON LASCIARTI CHE LA TUA MENTE SIA VIZIATA DAL PORTAR VIA IL LIBRO SACRO DI THOT ESSO CONTIENTE SI LA FORMULA PER LA VITA DOPO LA MORTE MA CELA TRA LE SUE PAGINE UNA TERRIBILE MALEDIZIONE,

PROFANA LA TOMBA SACRA OH VIAGGIATORE MA RISPETTA LA MORTE CHE IN ESSA VIVE!"

Increduli e sopraffatti dalla possibilità di riportare in vita con il libro dei morti la squadra del professor Iannelli porta a casa l'Antico Manufatto.

Tornati in Italia il professore inviata i colleghi ad una festa stile egizio con l'intenzione di proporre al gruppo un macrabo rituale, intende uccidersi per farsi riportare in vita dal Libro.... ma qualcosa o qualcuno anticipa le sue mosse e il professore Marco Iannelli viene ritrovato morto nella sala da pranzo mentre aspettava i suoi ospiti ... CHI HA UCCISO L'ARCHEOLOGO MARCO IANNELLI? possibile che la maledizione sia cominciata??

PREMI IN PALIO

1 . FOTO E ATTESTATO MIGLIOR DETECTIVE (PER TUTTO GLI ISCRITTI)

2. BOTTIGLIA PER BRINDISI A TAVOLO (PER CHI INDOVINA 2 DOMANDE)

3. CENA EVENTO MISTERY (VALIDA PER 1 PERSONA) SOLO PER 6 PARTECIPANTI (CHI INDOVINA TUTTI E 3 LE DOMANDE)