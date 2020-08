Delitto alla Tavernetta nelle terre dell'Andalusia: cena con delitto

Venerdì 16 Ottobre ore 20:45 Cena con delitto al Vic'Street di Napoli

Prenota il tuo posto acquistando il ticket on line e partecipa alla serata organizzata secondo le norme di sicurezza anti covid

info 3387981020

ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE

segui il gioco e se vuoi vestiti a tema, delitto come dai racconti di Agatha Christie

TRAMA

1. Rosita la ballerina di Flamenco

2. Carmen la mendicante

3. Osvaldo l'Oste

4. Garsia il signorotto

chi di loro avrà ucciso e perchè?

PREMIO

CENA SPETTACOLO VALIDA PER 2 PERSONE PER UNA SERATA CON DELITTO AL VIC'STREET O ALLA TERRAZZA D'ARTE PER L'ANNO 2020/2021