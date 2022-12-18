rotate-mobile
Domenica, 18 Dicembre 2022
Sereno o poco nuvoloso
Accedi
Eventi / Cibo e Vino

Cena con Delitto 'La notte dei morti viventi'

Dove Vic' Street

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 27/01/2023 al 27/01/2023 21:00
Prezzo 20,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Rosalia

Il 27 gennaio, al Vic' Street appuntamento con Cena con Delitto La Notte dei Morti Viventi

Infoline 081662423
cell.: 3356215087
cell.: 3387981020
e-mail: vicstreetsrl@gmail.com

TRAMA:
LA NOTTE DEL 31 OTTOBRE UNA TEMPESTA CREA CONFUSIONE NELLA CITTA', DI NAPOLI DIVERSI CORPI VENGONO FUORI DALLE LUNGHE GALLERIE SITUATE VICINO IL BORGO DEI VERGINI, TESCHI, CORPI DI QUELLI CHE I NAPOLETANI CHIAMANO LE ANIME PEZZENTELLE PROVENIENTI DA UN ANTICO OSSUARIO RISALENTE AL PERIEDO DELLA PESTE DEL 1656 E NON SOLO!
TRA I CADAVERI VECCHI DI SECOLI SALTA FUORI IL CORPO DI PASQUALE GASPERI UN INSOPPORTABILE MERCANTE DEL ZONA CHE AVEVA CREDITI DA RISCUOTERE CON PIU' PERSONE PARTONO LE INDAGINI NEL QUARTIERE TRA GIORNALISTI, CURIOSI, E QUALCHE FINTO AMICO DELLA VITTIMA ....
TRA I SOSPETTATI:
- FILOMENA
- CARMELA
- GENNARO
- CARMINE
- VOCE E POPOLO (IL GRUPPO DI CANTI POPOLARI CHE SPESSO SI RIUNIVA NELL'ANTICO OSSUARIO PER COMPORRE MUSICA NOVA)
CHI AVRA' UCCISO PASQUALE IL FRUTTIVENDOLO? E PERCHE'?

 

A proposito di Cibo e Vino, potrebbe interessarti

Voce 'e Napule: Gran Cenone di Capodanno 2023

  • 31 dicembre 2022
  • Vic' Street

Cena con delitto "La janara"

  • 16 dicembre 2022
  • Vic' Street
  • solo oggi

"Me so' 'mbriacato": Cena Spettacolo del mercoledì al Lucky Charm

  • dal 31 agosto al 28 dicembre 2022
  • Lucky Charm pub

Potrebbe interessarti

Cena con Delitto 'La notte dei morti viventi'

NapoliToday è in caricamento