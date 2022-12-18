Cena con Delitto 'La notte dei morti viventi'
Il 27 gennaio, al Vic' Street appuntamento con Cena con Delitto La Notte dei Morti Viventi
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TRAMA:
LA NOTTE DEL 31 OTTOBRE UNA TEMPESTA CREA CONFUSIONE NELLA CITTA', DI NAPOLI DIVERSI CORPI VENGONO FUORI DALLE LUNGHE GALLERIE SITUATE VICINO IL BORGO DEI VERGINI, TESCHI, CORPI DI QUELLI CHE I NAPOLETANI CHIAMANO LE ANIME PEZZENTELLE PROVENIENTI DA UN ANTICO OSSUARIO RISALENTE AL PERIEDO DELLA PESTE DEL 1656 E NON SOLO!
TRA I CADAVERI VECCHI DI SECOLI SALTA FUORI IL CORPO DI PASQUALE GASPERI UN INSOPPORTABILE MERCANTE DEL ZONA CHE AVEVA CREDITI DA RISCUOTERE CON PIU' PERSONE PARTONO LE INDAGINI NEL QUARTIERE TRA GIORNALISTI, CURIOSI, E QUALCHE FINTO AMICO DELLA VITTIMA ....
TRA I SOSPETTATI:
- FILOMENA
- CARMELA
- GENNARO
- CARMINE
- VOCE E POPOLO (IL GRUPPO DI CANTI POPOLARI CHE SPESSO SI RIUNIVA NELL'ANTICO OSSUARIO PER COMPORRE MUSICA NOVA)
CHI AVRA' UCCISO PASQUALE IL FRUTTIVENDOLO? E PERCHE'?