Cena con Delitto "Neapolis Antica"

Cena Spettacolo con Delitto nell'antica Neapolis

Giovedi 17 Marzo ore 20.30

info 3387981020

TRAMA

Fulvio il grande generale stratega è stato ritrovato morto il 28 agosto nella grande piazza del Foro durante la festa della Dea Vittoria, la Nike greca. Fulvio era un uomo temuto non aveva molti nemici eppure negli ultimi tempi aveva avuto delle discussioni con

1. Romilia la menade

2. Quirina la matrona

3. Macrinio il centurione

4. Quintiliano il senatore

chi di loro avrà ucciso Fulvio e perchè?

PREMIO

CENA SPETTACOLO VALIDA PER 2 PERSONE PER UNA SERATA CON DELITTO AL VIC'STREET O ALLA TERRAZZA D'ARTE PER L'ANNO 2020/2021