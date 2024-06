Cena con delitto "Questi fantasmi"

Cena Spettacolo CON DELITTO NAPOLETANO QUESTI FANTASMI

Al Vic'Street in Via Giuseppe Martucci 44

Venerdì 4 OTTOBRE 2024 ore 21:00

ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ALLO 081662423

cellulare: 3356215087

cellulare.: 3387981020

Menu disponibili

1. Tagliere + calice di vino + spettacolo €20,00

2. cena Antipasto + primo + dolce + spettacolo ( Bevande escluse) € 25,00

3. Cena VIP ( VALIDA PER 2 PERSONE) Tagliere degli Artisti+ assaggi vari dolci + bottiglina di Prosecco(Bevande Escluse) € 80,00 ( p.p. 40,00)

4. SUPER VIP GOLD

-Antipasti crudi di Mare

-primo piatto di mare (della tradizione Partenopea)

-Frutta e Dolci

- Caffè e Amaro

€ 180,00 a coppia (VALIDO PER 2 PERSONE) ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA

(€ 3,00 Coperto e servizio)

Trama

Napoli la città dove tutto è possibile, durate le feste natalizie quattro persone "Lucia la non vedente, Dora stilista, Francesco il cantante Napoletano classico e Cicirenella la ballatrice di Taratella"...senza alcun vincolo di parentela ricevono tra i vari biglietti di auguri un messaggio misterioso, pare che i quattro hanno ereditato un palazzo nel cuore di Napoli detto "IL PALAZZO DEGLI SPIRITI". Giunti sul posto i quattro trovano nel salone dell'appartamento sull'attico in via Arti n° 1 il corpo senza vita dell'avvocato Giulio che aveva convocati sul tavolo devono portate al termine una tombola.... e in più scoprono che sono stati rinchiusi nell'appartamento! Non resta che per scoprire chi ha ucciso Giulio cosa sapeva l'avvocato che non doveva essere rivelato? E perché sono intrappolati sull'attico in via Arti n°1