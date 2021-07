La società dei magnaccioni: speciale cena con delitto

Venerdì 1 OTTOBRE 21:00

Cena spettacolo presso il Vic Street solo per 30 persone, (la nostra struttura può ospitare 80/90 persone ma per motivi si sicurezza saranno ospitati massimo 30 partecipanti) al gioco si partecipa seduti al proprio tavolo degustando e seguendo lo spettacolo) prenota il tuo posto al Vic'Street in via Giuseppe Martucci 44 Napoli acquista il ticket on line e partecipa alla serata organizzata secondo le norme di sicurezza anti covid

FISSO :081662423

CELL.: 3387981020

ESCLUSIVAMENTE CON PREVENDITA O CON PRENOTAZIONE CON ACCONTO

segui il gioco come dai racconti di Agatha Christie, e se vuoi vestiti a tema.

Siamo una compagnia artistica di spettacolo, il nostro format prevede attori, cantanti e ballerini professionisti, il ticket comprende lo spettacolo in primis quale nostro prodotto in esclusiva a cui inseriamo un menù base che permette alle persone di stuzzicare e assistere allo spettacolo.



SCEGLI IL TUO MENÙ

1. MENÙ OFFERTISSIMA

TAGLIERE RUSTICO VARI ASSAGGI

CALICE DI VINO ACQUA E PANE €20,00

2. MENÙ CENA

PROSECCO DI BENVENUTO

ANTIPASTINO

PRIMO PIATTO DEL GIORNO

DOLCE ACQUA E PANE €25,00

(bevande a parte)



TRAMA

Nella piccola Botteguccia di Sora Cecilia c'è scappato il morto ! Antonello detto Nello col botto è stato ritrovato morto impiccato nel bagno della tavernetta, nella mano sinistra stringeva un biglietto e sul pavimento tutto intorno vi era tanta acqua e orme svariate, trovare un morto in via dei pini non era una cosa tanto originale, li tra quella mala gente un morto ci scappava sempre, per una lite per un diverbio, per passione o per il vino, li la morte era di casa, l'aria era malsana e la gente sempre arrabbiata eppure quella volta la morte di Nello aveva fatto più rumore del solito, si perché Nello col botto era leggermente toccato ma era intoccabile dato che era figlio di gente di malaffare, che non erano tanto interessati a scoprire l'assassino del loro parente per affetto per per affronto dovevano sapere chi era stato , chi si era permesso di toccare il toccato quattro i sospettati

1. A'Tavernara Cecilia

2. O'Cantatore Rigoletto

3. A'Prostituta Sora Lella

4. O' Milord Cesarone

chi di loro avrà ucciso Nello e perché?



PREMIO

CENA SPETTACOLO VALIDA PER 1 PERSONE PER UNA SERATA CON DELITTO AL VIC'STREET O ALLA TERRAZZA D'ARTE PER L'ANNO 2021/2022

INOLTRE AMI I DELITTI ?

segui il nostro giallo on-line dedicato alla città di Napoli

SEGUI IL GIALLO DEDICATO AL VIC 'STREET E A NAPOLI

RICHIEDI LA SCHEDA PER PARTECIPARE AL GIOCO

COME FARE?

1.METTI MI PIACE ALLA PAGINA DEDICATA

2.VEDI LINK

https://www.facebook.com/groups/279867059407944

3.ISCRIVERTI AL GRUPPO

"NAPOLI DEI MISTERI LA MORTE DAL MARE"

4.SEGUI IL RACCONTO

5.RICHIEDI LA SCHEDA INDAGINI

6.DAI LE TUE RISPOSTE



7.VINCI UN WEEK END SPECIALE E UNA SERATA DELITTO ESTATE 2022 NELLA CITTA' FANTASMA DI ROSCIGNO INFO E DETTAGLI3387981020

