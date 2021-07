Il Circo, speciale Cena con Delitto di Halloween

Cena con delitto di Halloween 31 OTTOBRE 21:00

Cena spettacolo presso il Vic’Street solo per 30 persone, (la nostra struttura può ospitare 80/90 persone ma per motivi si sicurezza saranno ospitati massimo 30 partecipanti)

Al gioco si partecipa seduti al proprio tavolo degustando e seguendo lo spettacoloP

prenota il tuo posto al Vic'Street in via Giuseppe Martucci 44 Napoli, acquista il ticket on line e partecipa alla serata organizzata secondo le norme di sicurezza anti covid

FISSO :081662423

CELL.: 3387981020

ESCLUSIVAMENTE CON PREVENDITA O CON PRENOTAZIONE CON ACCONTO

segui il gioco come dai racconti di Agatha Christie, e se vuoi vestiti a tema.

Siamo una compagnia artistica di spettacolo, il nostro format prevede attori, cantanti e ballerini professionisti, il ticket comprende lo spettacolo in primis quale nostro prodotto in esclusiva a cui inseriamo un menù base che permette alle persone di stuzzicare e assistere allo spettacolo.

SCEGLI IL TUO MENÙ

1. MENÙ OFFERTISSIMA

TAGLIERE RUSTICO VARI ASSAGGI

CALICE DI VINO ACQUA E PANE €20,00

2. MENÙ CENA

PROSECCO DI BENVENUTO

ANTIPASTINO

PRIMO PIATTO DEL GIORNO

DOLCE ACQUA E PANE €25,00

(bevande a parte)

TRAMA

Il tendone del Circo di alza ogni come sempre ogni sera, Anabel si sistema il rossetto sulle guance per dare colore al viso sempre troppo pallido, intanto Collette si prova il su nuovo vestito scena nero sostenendo che le calza troppo stretto .... poco più in la, le gemelle diverse faccia bronzo, Grady provano le battute schivando i coltelli lanciati da Steven l'americano .... il Russo/Rumeno Vladimir beve il suo solito calice di vino Rosso sangue, leggendo sul giornale le ultime notizie riguardanti lo spettacolo non sono ancora in prima pagina, ci vorrebbe svolta, un evento straordinario a richiamare l'attenzione si, ma quale? ed ecco che si presenta l'occasione, .... il Trapezista Moreno kloe detto l'Angelo viene ritrovato morto nella sua Roulotte la sera prima dell' ultimo spettacolo in città, ora la gente accorre da ogni dove per sapere i retroscena della bizzarra compagnia, e soprattutto sono interessati a scoprire che è l'assassino tra i vari personaggi di quella bizzarra combriccola di attori da strapazzo!



PREMIO

CENA SPETTACOLO VALIDA PER 1 PERSONE PER UNA SERATA CON DELITTO AL VIC' STREET O ALLA TERRAZZA D'ARTE PER L'ANNO 2021/2022

INOLTRE AMI I DELITTI?

segui il nostro giallo on-line dedicato alla città di Napoli

SEGUI IL GIALLO DEDICATO

AL VIC 'STREET E A NAPOLI

RICHIEDI LA SCHEDA PER

PARTECIPARE AL GIOCO

COME FARE?

1.METTI MI PIACE ALLA PAGINA DEDICATA

2.VEDI LINK

https://www.facebook.com/groups/279867059407944

3.ISCRIVERTI AL GRUPPO

"NAPOLI DEI MISTERI LA MORTE DAL MARE"

4. SEGUI IL RACCONTO

5.RICHIEDI LA SCHEDA INDAGINI

6.DAI LE TUE RISPOSTE

7.VINCI UN WEEK END SPECIALE E UNA SERATA DELITTO ESTATE 2022 NELLA CITTA' FANTASMA DI ROSCIGNO INFO E DETTAGLI

3387981020

