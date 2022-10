Cena con Delitto "Il castello maledetto"

Venerdì 9 dicembre, al Vic' Street di Napoli la Cena Spettacolo con Delitto il Castello Maledetto

ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Menù

1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00

2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ DEGIASTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + BOTTIGLIA DI PROSECCO + SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE

info 081662423

cell.: 3387981020

cell.:3356215087

TRAMA

Anno del signore 1309 Roberto d'Angio diventa re di Napoli e di Gerusalemme mentre la sede papale viene spostata dalla città santa di Roma ad Avignone....si tratta del periodo più scuro della chiesa, e la morte prende il sopravvento ... gli storici dicono che innumerevoli terremoti colpirono la terra e mentre l'isola verde della Groenlandia si coprì di ghiaccio…. la peste nera silenziò la terra.

Questo era il periodo delle ballate delle farandole e delle manfredine, il periodo delle persecuzioni degli infedeli delle streghe dei forzati silenzi ....ma è anche il periodo dell' amore cortese dei cavalieri valorosi e delle dame angelicate e il periodo delle leggende che narrano di curiosi intrighi, misteri e storie di terre lontane ... e il tempo di Re Artù di Mago Merlino e Fata Morgana....che narrano di luoghi magici e senza tempo ed è proprio in uno di questi luoghi si svolge un misterioso e alquanto curioso Delitto in un piccolo paesino che noi denomineremo "Desi" un nome di fantasia per una terra ai confini della Cornovaglia qui "Milene" una giovane dama cortese che abitava nel castello arroccato su una roccia detta punta del drago viene ritrovata morta il corpo senza vita giace incastrato tra le rocce scoscese. Da una prima indagine la donna sembrerebbe essersi butta dal castello in seguito a una terribile tragedia da lei vissuta nell'ultimo anno il suo bambino Nene che aveva poco più di 6 anni era morto caduto accidentalmente dalle scale del castello la donna non aveva sopportato la perdita e si era tolta la vita, tutti nel piccolo borgo erano convinti di questa teoria, tutti tranne Lombardo il monaco italiano che sosteneva che sia la morte di Milene che quella di Nene non sono state accidentali ma provocate da un assassino che si nascondeva al castello! Le indagini si concentrano su tre figure Lienne la Signora del Castello la Suocera di Milene, Gerome il Cavaliere zio del marito di Milene tornato dalla nona e ultima crociata, e Antigone- Diometra chiamata anche la straniera, studiosa di astronomia lontana dalla sua terra d’origine seguace di culti pagani che si trovava a Corte per scambi culturali e informazioni storiche ed educatrice di Nene.

Chi di loro avrà ucciso Milene il suo bambino ? E perché ..?