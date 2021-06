Cena con Delitto "Babel"

Martedì 13 Luglio 2021 ore 19:00 Apericena con delitto sulla Terrazza d'Arte solo per 10 persone. prenota il tuo posto acquistando il ticket on line e partecipa all'evento organizzata secondo le norme di sicurezza anti-covid

info 3387981020

ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA segui il gioco e se vuoi vestiti a tema,



Trama:

3000 a. C. Enmerkar, sovrano di Uruk, decide di prendere sottomettere al suo regno Aratta governato da Ensuh-keshdanna, ne nasce uno scontro di cui non vi resta nessuna traccia fino al 2020, anno in cui viene ritrovata nei pressi dell’altopiano iranico una tavoletta riportante sulla stessa superficie 5 iscrizioni sconosciute e diverse! Ha ritrovare la oscura stele sono una coppia di artisti che nel momento stesso del ritrovamento vengono colti da uno strano stato di sonno e si risvegliano in un luogo e tempo lontano accusati insieme ad altre tre persone di aver ucciso il leggendario re di Aratta “Enshu” trovato morto nella sala reale, situata in cima alla Misteriosa ed enigmatica Torre di Babele !

Accusati dal grande consiglio di Babilonia sono:

Asian (delle terre sconosciute ) Pittrice

Simuld (delle terre dell’ovest) Musicista

Taki ( delle terre dell’est ) Poetessa

Rachel (delle terre del nord) Modellatrice

Sahara ( delle terre del sud) Scrittrice

Chi di loro ha ucciso il sovrano di Aratta Enshu contro cui Ermerkar sovrano di Uruk stava combattendo? E perchè??

Ticket .: Menù sfizioso + calice di vino+ spettacolo € 20,00

