Celebrity dinner stellata a Le Axidie di Vico Equense con Peppe Guida e Paolo Barrale

La cena stellata è servita. Mercoledì 9 agosto alle 20:30 a l’Hotel&Resort Le Axidie alla Marina d’Aequa di Vico Equense, nel ristorante Punta Scutolo guidato dallo chef Pierpaolo Giorgio, è in programma un nuovo appuntamento della rassegna “Celebrity Dinner”, ideata da Serena Maggiulli.

In cucina gli stellati Peppe Guida e Paolo Barrale, tema della serata: le contaminazioni mediterranee. Un viaggio culinario dalla Campania per Guida, alla Sicilia per Barrale, attraverso il gusto autentico di piatti ispirati alle regioni di provenienza degli chef.

Per Guida: palamita, anguria e limone, tubettino con cozze, mazzancolle e pomodori arrosto alle erbe, ricciola con infuso di verbena e limone, verdure e frutta di montechiaro, prefessert sorbetto al bergamotto e per dolce la celebre zeppola di Nonna Risa.

Per Barrale: arancina, sgombro con gazpacho affumicato, caviale di basilico, risotto a vongole fujute, per dessert “la mia brioche siciliana” con granita di lamponi e panna alla rosa di Damasco.

Le “Celebrity Dinner” si inseriscono in un fitto calendario di appuntamenti organizzati nella struttura della famiglia Savarese punto di riferimento per l’accoglienza in Penisola Sorrentina per un’ospitalità nel segno anche del relax nell’area wellnes, del mare con il suo beach club, e ovviamente del buon cibo.

Evento a posti limitati. Per ulteriori informazioni www.leaxidie.it.