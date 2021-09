A Pietrarsa si celebrano i 182 anni della Napoli – Portici, prima linea ferroviaria in Italia

In occasione del 182° anniversario della Napoli – Portici, prima linea ferroviaria in Italia, sabato 2 e domenica 3 ottobre il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa offrirà un ricco programma di iniziative culturali e ricreative con performance artistiche e visite guidate.

Nel dettaglio, sabato 2 sono previsti dei percorsi teatralizzati per i più piccoli denominati “Un capostazione per amico”, dedicato ai bambini dai 6 agli 8 anni di età, e “Crucitreno” per i ragazzi dai 9 ai 12 anni. Nel pomeriggio alle 18:30, e in replica alle 20:30, nella “Sala dei Cinquecento” è in programma la commedia “Nu palcoscenico a scena aperta” della Compagnia amatoriale “Camminare insieme”. Nel “Padiglione delle Locomotive a vapore”, dalle ore 19, esibizione della pianista Carla Pulcrano.

Domenica 3 ottobre, giornata del ferroviere, ancora attività dedicate ai bambini con i percorsi teatralizzati, mentre all’interno della “Sala dei Cinquecento”, con inizio alle ore 10 e replica alle ore 12, è in programma “Bolle di Sapone”, fantasiosa performance artistica di Giuseppe Cirillo.

Nel primo pomeriggio, alle ore 15, presso la pensilina “Fiorenzuola”, esibizione amatoriale di fisarmonica. Ancora teatro alle 16, con replica alle 19, all’interno della “Sala dei Cinquecento”, con una rappresentazione a cura dell’Associazione di promozione sociale “Quelli che… il Teatro”, dal titolo “A.A.A. Avviato Ristorante Cedesi”, commedia di Marco Lanzuise. Dalle 19, nuova performance della pianista Carla Pulcrano nel “Padiglione delle locomotive a vapore” e a seguire, alle 20.30, concerto musicale “Kairos – Ascoltando il tempo” a cura del Maestro Ivana D’Addona.

In entrambe le giornate sarà possibile visitare, all’interno del Padiglione “La Cattedrale”, un’esposizione fotografica allestita dai ferrovieri Simone De Paulis e Francesco Valerio, e una collezione di foto storiche dell’archivio della Fondazione FS in mostra nella “Galleria delle locomotive elettriche”. Nella “Sala Cinema” sarà proiettato, a ciclo continuo, un filmato rievocativo del viaggio inaugurale della linea Napoli -Portici del 3 ottobre 1839.

Il biglietto di ingresso al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa costerà 3 euro (un solo euro per i ferrovieri e familiari in possesso di Carta di Libera Circolazione da esibire al botteghino) e darà la possibilità di assistere agli eventi, per alcuni dei quali è obbligatoria la prenotazione.

Per i dettagli relativi alle modalità di accesso ai percorsi teatralizzati, alle varie rappresentazioni, e a tutti i servizi offerti dal Museo, si può telefonare al numero 081.472003, oppure consultare il sito fondazionefs.it e le fanpage ufficiali della Fondazione FS e del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa su Facebook e Instagram.