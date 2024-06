Celebration Summer Party per divertirsi e fare del bene

Firmare vuole dire rendere “fermo, stabile, saldo” dal termine latino di firmus e quindi chiamare il firmamento a testimoniare di un atto che si vuole rendere saldo e quindi anche confermare, garantire. Cosa esiste al mondo se non il cielo stellato, così immutato e stabile? Sotto un cielo stellato si terrà il prossimo venerdì 14 Giugno, con inizio dalle ore 18.30, presso il Toma Beach di Pozzuoli, in Viale Sibilla n 14, il "Celebration Summer Party", un evento benefico organizzato per raccogliere fondi che in parte saranno devoluti a sostegno delle Associazioni ONLUS "A' voce d''e creature" e "Africaintesta".

Sarà proprio il firmamento a testimoniare una serata di musica, divertimento e solidarietà. Il Toma Beach è stato recentemente ristrutturato, non è solo uno stabilimento balneare ma è diventato un luogo per realizzare un'esperienza sensoriale e lasciare un ricordo indelebile nella memoria. Red Carpet, aperitivo al tramonto con il sax di Ernesto Dolvi, DJ Set, saranno solo l'inizio di quello che sarà una serata estiva indimenticabile. All'evento è prevista la partecipazione di Gianni Sperti, noto attore e ballerino televisivo, nato a Manduria e cresciuto a Pulsano, in provincia di Taranto.

Tanti gli ospiti d'eccezione che terranno spettacolo sul palco, come l'alternarsi delle voci di due grandi artisti campani: Franco Ricciardi e Andrea Sannino, che regaleranno al pubblico un repertorio di musica che spazierà dai loro successi più amati ai brani più recenti. Per gli amanti del cabaret, saranno di scena gli Arteteca, con la loro comicità irriverente e coinvolgente. A chiudere la serata in grande stile, il live show di Maurizio Filisdeo, uno dei live performer più apprezzati del panorama musicale italiano. Il "Celebration Summer Party" non è solo musica e divertimento, durante la serata ci sarà anche l'opportunità di ammirare le opere d'arte dell’artista di Acqui Terme Diego Bormida, che realizzerà live durante l’evento un’opera con il suo stile unico e originale. L'ingresso al "Celebration Summer Party" è su invito ed è prevista la possibilità di fare una donazione a favore: della fondazione di recupero minorile "A' voce d''e creature" presieduta da Don Luigi Merola e dell’associazione "Africaintesta" presieduta da Francesco Testa, a supporto dei progetti benefici in Tanzania. Le due associazioni operano da anni sul territorio per aiutare i più bisognosi, offrendo sostegno alle persone in difficoltà e promuovendo progetti di sviluppo sui territori su cui sono dislocate. «Siamo felici di poter organizzare questo evento e di contribuire al sostegno di due associazioni così importanti» hanno dichiarato gli organizzatori: Antonio Savanelli (Toma Beach) e Raffaele Marra (Luxury Service Merolla), che per l'occasione hanno ideato, per gli ospiti più esigenti, anche l'opportunità di arrivare in elicottero o in limousine: "Invitiamo tutti a partecipare e a trascorrere con noi una serata di musica, di divertimento e solidarietà». In conclusione un'occasione per divertirsi e fare del bene.

I due hashtag per seguire la serata sui social network saranno #celebrationsummerparty e #csp2024.



Harry di Prisco