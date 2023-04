"cazzimma&arraggia" in scena al Teatro Gelsomino

Sabato 22 aprile sarà in scena al Teatro Gelsomino di Afragola, cazzimma&arraggia di Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto, spettacolo che racconta l’avventura di due sciarmati dirigenti calcistici che provano a scrivere la storia del calcio e di una città, acquistando il più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona.

In scena la genesi di un sogno realizzato con furbizia, scaltrezza, cazzimma, e con ostinazione, impeto, arraggia.

Si tratte del secondo spettacolo di drammaturgia di questa stagione, in scena al Teatro Gelsomino che si conferma location d’eccezione per eventi di primissimo ordine grazie alla caparbietà e determinazione di Gianluigi Osteri manager Gabbianella club events, che da sempre porta cultura ed arte ad Afragola.

Entusiasti di tale tappa anche i due coautori e coregisti Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto: «Periferia vuol dire parlare di una nostra epica moderna. Senza scomodare due scrittori contrapposti come Osvaldo Soriano e Jorge Luis Borges, pensiamo che ci siano delle narrazioni comuni, popolari e ormai appartenenti a un mondo che tra qualche anno perderemo definitivamente, specialmente nel mondo dello sport. Forse non perderemo l’incoscienza di giocare per strada a pallone, ma noi – per esempio - parliamo di un calcio che non esiste più, come di una periferia che non esiste più. Di quelle partite di domenica alle 15 e se andava bene qualche competizione di coppa infrasettimanale. Proviamo a modo nostro a sostenere e raccontare un calcio popolare, fuori dagli schemi del capitalismo e lo stesso ci proviamo a farlo con il teatro. Non ci interessano i Cristiano Ronaldo o i Messi, siamo cresciuti tifando il Napoli il serie C e per questo raccontiamo storie di periferia, di panchinari e riserve, per questo teniamo a squadre come l’Union Berlin o il Napoli Femminile e qualsiasi gruppo di ragazzi che con 4 zaini ed un pallone giocano i tornei più belli al mondo».

INFO:

Costo biglietto € 10 acquistabili esclusivamente al botteghino nei seguenti giorni:

dal lunedì al mercoledì 10:00/12:30 - 17:00/19:00 - sabato 10:00/12:00

Info: 3421116937

IN FOTO: cazzimma&arraggia ph Federico Passaro