Cavalleria Rusticana su Facebook, l'inaugurazione di stagione del San Carlo è social

Al via lunedì 30 novembre le prove di Cavalleria rusticana. Tutti gli artisti ospiti sono stati sottoposti al tampone prima dell’arrivo in Teatro.

Le più grandi voci della lirica internazionale, come Elina Garanča, Jonas Kaufmann Maria Agresta, Nadine Sierra, Ildar Abdrazakov, Pretty Yende, Francesco Demuro saranno dunque coinvolti in un innovativo progetto di Streaming.

Tutti gli spettacoli e i concerti in calendario nel mese di dicembre saranno trasmessi direttamente dalla pagina Facebook del Teatro dove è anche possibile acquistare i biglietti per avere accesso alle diverse performances.

Un progetto senza precedenti che vedrà la prima “inaugurazione” di Stagione on line con Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni in forma di concerto, disponibile sulla pagina Facebook del Teatro di San Carlo a partire dal 4 dicembre alle ore 20:00 e fino al 7 dicembre.

Grazie alla partnership con “Facebook Inc” gli utenti pagheranno solo per questo periodo limitato di 3 giorni una quota simbolica di euro 1,09.

Successivamente lo spettacolo sarà on demand sul sito del Teatro San Carlo per 7 giorni.

Il cast include alcune delle più grandi voci dei nostri tempi come Elina Garanča (Santuzza) e Jonas Kaufmann (Compare Turiddu). Gli altri ruoli sono interpretati da Maria Agresta (Lola), Claudio Sgura (Alfio) ed Elena Zilio (Mamma Lucia).

L'Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo sono diretti dal direttore musicale Juraj Valčuha.

Il Canale Facebook di Teatro San Carlo ospiterà il 10 dicembre a partire dalle ore 19.00 anche un Gala Mozart Belcanto: alcune delle arie più belle dell'intero repertorio belcantista saranno interpretate da artisti di fama internazionale come: Maria Agresta, Ildar Abdrazakov, Nadine Sierra, Pretty Yende, Francesco Demuro, sotto la bacchetta di Giacomo Sagripanti, impegnato a dirigere Orchestra e Coro del Teatro di san Carlo.

Il 25 dicembre a partire dalle ore 19.00 sarà invece disponibile on line uno speciale concerto di Natale diretto da Juraj Valčuha che sarà alla guida dell’Orchestra in un programma che include Prova d'Orchestra – Suite di Nino Rota, La boutique fantasque di Ottorino Respighi, Elegia per grande orchestra di Amilcare Ponchielli, La strada - Suite per orchestra di Nino Rota (violino Cecila Laca; tromba Giuseppe Cascone).

La programmazione on line del Teatro di san Carlo è resa possibile grazie al sostegno della Regione Campania, di Philippe Foriel-Destezet, Pastificio Di Martino e di tutti gli imprenditori di Concerto d’Imprese.



Pietro Mascagni

CAVALLERIA RUSTICANA

Direttore | Juraj Valčuha

Maestro del Coro | Gea Garatti Ansini

Santuzza | Elīna Garanča

Compare Turiddu | Jonas Kaufmann

Alfio | Claudio Sgura

Mamma Lucia | Elena Zilio

Lola | Maria Agresta

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo

Esecuzione in forma di concerto

Disponibile online dal

04.12.2020 at 20h00 CET

Disponibile fino al

07.12.2020 at 20h00 CET

**

Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini

GALA MOZART E BELCANTO

Direttore | Giacomo Sagripanti

Maestro del Coro | Gea Garatti Ansini

Cast

Francesco Demuro

Maria Agresta

Ildar Abdrazakov

Nadine Sierra

Pretty Yende

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo

Programma

1) Wolfgang Amadeus Mozart: Le nozze di Figaro (1786), Ouverture



2) Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (1756-1791)

“La ci darem la mano” duettino - Atto I

Don Giovanni, Ildar Abdrazakov

Zerlina, Nadine Sierra



3) Giochino Rossini: Il barbiere di Siviglia (1816)

“Una voce poco fa” - Atto I

Rosina, Pretty Yende



4) Gaetano Donizetti: La Fille du régiment (1839-1840)

“Ah! mes amis, quel jour de fete” - Atto I

Tonio, Francesco Demuro



5) Wolfgang Amadeus Mozart: Le nozze di Figaro (1786)

“Canzonetta sull’aria”, duettino – Atto III

La contessa d’Almaviva, Pretty Yende

Susanna, Nadine Sierra



6) Gaetano Donizetti: Roberto Devereux (1837)

“E Sara in questi orribili momenti….Vivi, ingrato, a lei d'accanto - Atto III

Elisabetta, Maria Agresta

7) Vincenzo Bellini: Norma (1831), Ouverture

8) Vincenzo Bellini: Norma (1831)

“Casta Diva” – Atto I

Norma, Maria Agresta



9) Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (1756-1791)

“Madamina, il catalogo è questo” - Atto I

Leporello, Ildar Abdrazakov



10) Vincenzo Bellini: I Puritani (1834-1835)

“A te, o cara, amor talora” - Atto I

Arturo, Francesco Demuro



11) Vicenzo Bellini: I Capuleti e i Montecchi (1830), Sinfonia



12) Gaetano Donizetti: L’elisir d’amore (1832)

“Esulti pur la barbara”, duetto - Atto I

Nemorino, Francesco Demuro

Adina, Pretty Yende



13) Gaetano Donizetti: Don Pasquale (1842)

“Che interminabile andirivieni”, coro - Atto II

Coro del Teatro San Carlo



14) Gioachino Rossini: Il barbiere di Siviglia (1816)

“La calunnia è un venticello”

Don Basilio, Ildar Abdrazakov



15) Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor (1835)

“Ardon gl’incensi … Spargi d’amaro pianto”, scena della pazzia - Parte Seconda Atto II

Lucia, Nadine Sierra

Registrato dal vivo il 3 dicembre 2020

Disponibile online dal

10.12.2020 at 20h00 CET

Disponibile fino al

13.12.2021 at 20h00 CET

**

CONCERTO DI NATALE

Direttore | Juraj Valčuha

Orchestra del Teatro di San Carlo

Programma

Nino Rota, Prova d'Orchestra – Suite

Ottorino Respighi, La boutique fantasque

Amilcare Ponchielli, Elegia per grande orchestra

Nino Rota, La strada - Suite per orchestra (violino Cecila Laca; tromba Giuseppe Cascone)

Disponibile online dal 25.12.2020 at 19h00 CET al 02.01.2020 at 12h00 CET