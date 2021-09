Al Capri Opera Festival 2021 arriva la "Cavalleria Rusticana"

Gran finale per la prima parte del Capri Opera Festival 2021, settima edizione della rassegna dedicata all’opera lirica italiana nel mondo curata nell’ideazione e nella direzione artistica da Pasquale Amato e realizzata con il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero della Cultura e della Regione Campania e patrocinata dai Comuni di Capri, Anacapri e dalla CONFAPI Napoli

Domani, sabato 4 settembre (ore 19:45), nella straordinaria cornice della Certosa di San Giacomo a Capri, andrà in scena, per la prima volta in assoluto sull’isola di Capri, l’atto unico verista di Pietro Mascagni, Cavalleria Rusticana.

L’allestimento originale del Capri Opera Festival vedrà protagonisti i giovani vincitori del Concorso a Ruoli Capri Opera Festival: Marika Franchino (Santuzza), Paola Vero (Lola), Gabriella De Battista (Lucia), Francesco Congiu (Turiddu), Fabrizio Brancaccio (Alfio).

Gli artisti, che sono stati preparati in una Opera Studio intensiva dal soprano di fama internazionale Desirèe Rancatore, saranno diretti dal Maestro Concertatore Francesco Di Mauro, direttore d'Orchestra e coordinatore artistico della Orchestra Sinfonica Siciliana.

La regia dello spettacolo è stata curata Matteo Anselmi, giovane promessa del teatro lirico già ospite fisso al Rossini Opera Festival di Pesaro: «Per la messinscena – dichiara il regista - sfrutteremo al massimo la straordinaria location della Certosa di San Giacomo. L’allestimento, grazie anche ai costumi di Viola Sartoretto, guarderà alla storia strizzando però l’occhio alla dolce vita caprese degli anni Cinquanta».

L'opera sarà accompagnata al pianoforte dalla talentuosa Maestra Emanuela Spina. Il coro sarà diretto da Sergio Iennaco. Il famoso Intermezzo di Cavalleria sarà arricchito dalla presenza del Maestro Alessandro Cirrito, primo clarinetto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana.

Il programma del Capri Opera Festival proseguirà a Napoli, dal 10 al 25 settembre, con repliche di Cavalleria Rusticana e concerti dei vincitori del Concorso COF presso Palazzo Cariati, sede dell'Istituto Pontano di Napoli.

Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti anti-covid.

Ticket: 15 €

Per info e prenotazioni: +39 345 243 8370