La Cattedrale dell'Acqua: viaggio musicale nella Piscina Mirabilis

La Piscina Mirabilis si trasforma in uno splendido teatro con Federica Ottombrino e Luca Cioffi. I due musicisti accompagnandosi con percussioni, fisarmonica e chitarra canteranno l’acqua e la vita regalando una serata ricca di suggestioni.

L'evento inizierà con un canto sciamanico "The water song": un inno alla vita della comunità di donne indigene canadesi che canta il potere dell'acqua in una lingua universale che unisce e non separa.

All'interno di questo viaggio musicale spicca la versione del Coro delle Lavandaie del Vomero, che John Turturro, nel suo docufilm Passione, ha ambientato proprio nella Piscina Mirabilis.

Il tempio dell’acqua, ormai privo della sua preziosa protagonista, tornerà di nuovo a riempirsi, questa volta di musica e parole.

Programma e modalità:

Doppio appuntamento venerdì 3 e sabato 4 marzo alle 19:00.

Il biglietto di ingresso è di 15 euro a persona per gli adulti, 7 per Under 18. Gratuito per Under 6.

Per partecipare all’evento la prenotazione è obbligatoria. E' possibile prenotare su piscinamirabilisbacoli.it