Al Teatro Totò si parte con Caterina De Santis e Corrado Taranto

Grande attesa per l'inaugurazione della nuova stagione artistica del Teatro Totò che partirà venerdì 20 ottobre alle 21.00 con lo spettacolo scritto e interpretato da Caterina De Santis e Corrado Taranto, “Oggi Sposi...Sentite Condoglianze!” in scena, con la regia di Claudio Insegno nello spazio di via Frediano Cavara fino a domenica 29 ottobre (sabato del 21 e del 28 doppio spettacolo ore 17.30 e ore 21.00).

La storia si svolge in Brasile ai giorni nostri e se, in una calda sera d’estate, in una discoteca di Bahia, due giovani ragazzi napoletani decidono, senza attendere lo scontato periodo di fidanzamento, di sposarsi…beh, sicuramente la cosa non è delle più normali. Se poi si decide di comunicarlo alla famiglia a Napoli, una classica famiglia napoletana con marito libertino, moglie sull’orlo di una crisi di nervi e sorella di lei zitella incallita con frequenti momenti di amorosi calori, facendole una sorpresa, senza nemmeno avvertire con un sms o un whatsapp… beh, la cosa diventa ancora più complicata. Nella casa dei genitori del giovane sposo le cose non sono così tranquille per ricevere quella che dovrebbe essere una bella notizia, e poter festeggiare come si deve le prossime nozze. Quello che è accaduto potrebbe in effetti cambiare drasticamente lo sviluppo della storia e tutti i suoi eventi. Causa l’improvviso ed inaspettato incidente, e non sarà quello matrimoniale, entreranno a far parte della storia loschi figuri, che per alcuni momenti faranno pensare ad un risvolto della storia che va nella commedia noir, quasi un giallo… Questo, e non solo questo, accade durante l’ora e mezza di “Oggi sposi…sentite condoglianze”.

I tempi sono quelli della commedia americana che vengono miscelati con quelli a noi noti della farsa napoletana. Si riderà ma anche avendo il tempo ogni tanto per riflettere su quelli che erano i valori della famiglia e che ad oggi vengono messi in discussione da un mondo che corre forse un po’ troppo. Un susseguirsi di colpi di scena, e quando tutto sembrerebbe prendere la strada più logica, quella più tranquilla, forse la più prevedibile… ecco pronto un nuovo e forse non ultimo colpo di scena. Un inizio di stagione all'insegna del divertimento di stampo moderno, quindi, “per una stagione - come ha detto il direttore artistico del Totò, Gaetano Liguori - come sempre all'insegna della qualità e capace di accontentare il gusto di tutti gli spettatori e dei giovani che si avvicinano al teatro”.