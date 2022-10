Caterina De Santis, Corrado Taranto e Fabio Brescia in "Bentornati al Teatro!"

Uno spettacolo tutto da ridere e all'insegna della spensieratezza per dare il via alla nuova divertente stagione del Teatro Bracco di Napoli. Giovedì 13 ottobre alle ore 21 la direttrice artistica Caterina De Santis, Corrado Taranto e Fabio Brescia saranno i protagonisti di "Bentornati al Teatro!", un inno alla ripartenza e al new normal fatto di monologhi, sketch e canzoni.

Scritto da Brescia con la stessa De Santis, è uno spettacolo fuori abbonamento, in attesa che I Ditelo Voi aprano ufficialmente il cartellone 2022/2023 con la loro commedia "L'Occasione fa l'uomo morto", in programma per il prossimo 3 novembre. Inequivoco il sottotitolo, "...uno spettacolo per ridere e cantare insieme", che promette risate e colpi di scena a più non posso.

Sul palco dello storico teatro della Pignasecca saliranno giovedì prossimo anche Rino Grillo, Mattia Grillo e la cantante Thayla Orefice, accompagnata alla chitarra da Gianluigi Esposito e dal musicista Salvatore Torregrossa