Catch Imprò Speciale Halloween: una spaventosa sfida di Improvvisazione Teatrale

Al TIN Teatro Instabile Napoli "Michele Del Grosso", il 29 ottobre alle 21, arriva la compagnia 'Coffe Brecht' con CATCH IMPRÒ, la sfida di Improvvisazione Teatrale nella speciale edizione Halloween

CATCH IMPRÒ mantiene il concetto della sfida teatrale di format già noti come il Match d’improvvisazione Teatrale e il Theatresports, ma vi aggiunge molta più spettacolarità, una cornice frizzante e divertente. Le squadre di improvvisatori cercheranno di aggiudicarsi la vittoria, improvvisando su temi, generi teatrali e “game” suggeriti dal pubblico. Le improvvisazioni possono essere di più tipi: miste, sfide, canzoni, monologhi. Alla fine il pubblico voterà decretando la squadra vincitrice. Nessuno potrà cantare vittoria fino all’ultima improvvisazione.

IN SCENA

Luigi Bartilotti, Martina Di Leva, Massimo Magaldi, Daniele Mennella, Silvia Ranucci, Gennaro Raucci

PRESENTA

Giorgio Rosa

INGRESSO

Intero: 10,00€

Gratuito: (Under 10 - posto a sedere non garantito)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



INFO E PRENOTAZIONI

t: 388.65.68.109

@: corsi.countryflavor@gmail.com

https://www.facebook.com/events/409223514135063

MISURE ANTI-COVID

Così come previsto dal DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, l'accesso all'evento è consentito solo attraverso la presentazione della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (Green Pass).

La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) dovrà essere obbligatoriamente presentata all’ingresso unitamente ad un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti.

In assenza della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) non sarà consentito l’accesso all’evento.

I minori di 12 anni sono esentati dall'esibizione della documentazione.

All'interno degli spazi, per la fruizione dell'evento saranno applicate le regole di distanziamento e sarà obbligatorio l'utilizzo di mascherina.

