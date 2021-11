Na voce, ddoje chitarre e 'o poco 'e luna: Cataleia trio in concerto

Il ???????? ???? sarà in concerto in un incredibile e panoramico posto:

???? ????????? , nato da un progetto di riqualificazione del monastero seicentesco di San Nicola da Tolentino. Il complesso è posto sulla Collina di San Martino, tra il Suor Orsola Benincasa e la Certosa, un luogo poco conosciuto ma meraviglioso, che sorge in una posizione splendida e panoramica. È un'oasi di pace e tranquillità. Negli splendidi giardini, tra profumi meravigliosi di agrumi e fiori, da un terrazzo panoramicissimo, si potrà ammirare l’intero golfo di Napoli. Pensate che questo prezioso giardino è dal 2010 “Bene di interesse storico e artistico” e Monumento Nazionale del Ministero dei Beni e Attività Culturali! Si tratta di 5mila metri quadri di verde.

Le artiste del C A T A L E I A T R I O, Tiziana Minervini (chitarra classica e voce narrante), Lidia Giudice (voce) e Angela Lancieri (chitarra 12 corde), accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale attraverso brani celebri e non, della canzone classica napoletana, arricchendoli di aneddoti e curiosità. Si esibiranno nella suggestiva cappella di Casa Tolentino progettata dal noto architetto italiano Aldo Loris Rossi.

A seguire, degustazioni di un piatto tipico napoletano ??????? ??? ?????????? ??????/?, ??? "??????" ????? ????? ??? ?????? ?? ????? ??????? ????? ???????? ?? ??? ???????? ?? ?????

?????????? ????????: ???? ?? ??? ??????? ??????+???????? ??? ???????? ????+?????????? ????????????

???????????? ?? ????? ????



Casa Tolentino è facilmente raggiungibile dai principali luoghi di Napoli con i mezzi pubblici:

?????????? ???????? - ??? ?????? (??????? ????? ???????? ????????)

Bus: 168 - 184- 201- C16- R2

Treno: L1 -L6- L9

Metro: L1 - L2





3398301116 (messaggi wapp)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...