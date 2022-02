Le Catacombe di San Gennaro tra le attrazioni preferite dalle coppie per San Valentino

Meglio una passeggiata tra i fiori o il lento camminare ammirando meravigliose opere d’arte? Una crociera o un giro su uno dei numerosi pullman hop on - hop off che percorrono le strade delle città più importanti? Meglio divertirsi tra gli schizzi d’acqua in un parco acquatico o con l’adrenalina a mille sulle montagne russe?

San Valentino si avvicina e, a pochi giorni dalla ricorrenza più romantica dell'anno, TIQETS svela quali sono le attrazioni preferite delle coppie di turisti di tutto il mondo.

Ai vertici della classifica, con uno dei punteggi più alti conseguiti, ci sono le CATACOMBE DI SAN GENNARO, che si confermano tra i musei e le attrazioni preferite dai turisti dopo essersi aggiudicate il riconoscimento come BEST ATTRACTION - riconoscimento per musei e attrazioni (inclusi parchi a tema, zoo e acquari) con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets - ai Remarkable Venue Awards del 2021.

“Come potrebbe essere facile aspettarsi, più della metà dei biglietti acquistati per la settimana di San Valentino dello scorso anno dagli utenti Tiqets sono stati per gallerie d’arte e per musei archeologici e d’architettura, rispettivamente con un 27.5% e 24.9% degli acquisti - commenta Paolo Fatone, Regional Director Central, Southern Europe e GEPO (Germany & Poland) di Tiqets - Seguono a ruota castelli e palazzi, luoghi di culto, parchi e giardini (rispettivamente 10.75%, 10.9%, 7%), tutti luoghi che suscitano emozioni forti e dove l’amore, “l’intimità” e il relax sono al centro di tutto. Il trend che notiamo anche quest'anno è la voglia delle persone di trovare luoghi dove poter condividere momenti insieme, probabilmente spinti da quella voglia di riabbracciarsi che è mancata a tutti noi in questi ultimi due anni!”

Nonostante nel 2021 l’Italia abbia registrato una perdita di turisti che ha sfiorato il 35% (rispetto al 2019) con una parziale ripresa durante i mesi estivi, le mete italiane restano tra le più gettonate per coppie di tutto il mondo, che scelgono il bel paese per la sua storia, gli angoli di natura incontaminata e la sua cucina.

Queste sono le 10 attrazioni italiane preferite per San Valentino a livello internazionale.

Tutte e 10, secondo i giudizi espressi dalle coppie utenti Tiqets di tutto il mondo, hanno realizzato un punteggio superiore al 4.5 su 5; la prima ha raggiunto 4.9, la seconda e la terza 4.7:

Catacombe di San Gennaro

Parco Natura Viva

Villa Gregoriana

Parco Giardino Sigurtà

Duomo di Siena

Palazzo Strozzi

Bioparco

Villa d’Este

Museo Enzo Ferrari

Musei Vaticani

“Come l’anno scorso, da sottolineare il confermato interesse dell’utenza italiana per le attrazioni domestiche - continua Paola Fatone - A beneficiarne non sono solo le grandi città e le grandi attrazioni ma anche (e soprattutto) i luoghi della cultura sparsi nei luoghi storicamente meno visitati come piccoli borghi o realtà museali più a misura di uomo. Un ulteriore considerazione, quasi una curiosità riguardo i cluster di età: le giovani coppie prediligono i giardini delle ville e i tanti luoghi della cultura prevalentemente all'aperto. Di contro, le coppie meno giovani, prediligono attrazioni al chiuso e legate anche ai luoghi di culto”.