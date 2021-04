Riparte il paese, ripartono i casting

Il Paese cerca di ripartire e, ovviamente, tutti i settori provano a rimettersi in moto. Anche nel mondo dello spettacolo, fermo ormai da tantissimo tempo, si prova ad allestire nuovi eventi, sia per quel che riguarda l’audiovisivo che per il teatro. Tornano, ovviamente, anche i casting: per produzione audiovisiva si ricercano: – Ballerine/i (varie etnie) di bella presenza scenica, versatilità negli stili, forte espressività; età: 18-28 anni;periodo di prove: maggio 2021;residenti in Campania. Per partecipare è necessario inviare entro il 27 aprile 2021 video di improvvisazione o coreografia della durata massima di 40 secondi all’indirizzo mail audiovisivo2021@gmail.com indicando nome, cognome, età, altezza e recapito cellulare e allegando il curriculum vitae, una foto in primo piano ed una intera.La Direzione artistica, a seguito di una prima scrematura, contatterà direttamente i candidati che supereranno questa prima fase.