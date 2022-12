Il castello musicante: il capodanno dei bambini con laboratori e spettacoli gratis

Nell’ambito delle iniziative del Capodanno a Napoli, quest’anno grande spazio sarà riservato ai più piccoli grazie all’evento Castello Musicante, una giornata intera di laboratori interattivi e spettacoli per bambini, ideato e diretto da Rossella Cannella. Appuntamento il 30 dicembre al Maschio Angioino dalle 10 alle 20.

La divulgazione della conoscenza attraverso il gioco negli ultimi anni ha trovato sempre più spazio e raccolto sempre più interesse presso le famiglie e i ragazzi stessi. L’edutainment è ormai a tutti gli effetti una forma di apprendimento agile ed innovativo. Lezioni di musica, postazioni di gioco interattivo, nuove tecnologie, animazione didattica e tantissimamusica sono gli elementi che accendono il Maschio Angioino in questa giornata di crescita e divertimento per tutti.

Il Maschio Angioino per un giorno si illuminerà, diventando Il Castello Musicante, un luogo magico da esplorare e scoprire attraverso attività divertenti e stimolanti.

Venerdì 30 dicembre, dalle 10:00 alle 20:00, durante il corso della giornata si alterneranno attività didattiche e di intrattenimento:

- Do-Re-Mi-Fa-Sol

Laboratorio di costruzione e ideazione di strumenti musicali con oggetti riciclati, ogni oggetto può produrre un suono impariamo un metodo “alternativo” di fare musica;

- MappaMondi

Laboratorio di movimento in musica per bambini.

La musica crea coesione di gruppo; la musica stimola le funzioni cognitive; la musica aiuta a promuovere la creatività e ad accrescere l'espressività corporea; la musica crea legami e favorisce la socializzazione. La musica come strumento di integrazione e superamento di tutte le barriere, la musica come voce inespressa della fragilità ma anche come occasione di gioia e scoperta. Con la musica proporremo un viaggio immaginario tra i continenti del mondo, dove la musica rappresenta l’energia positiva che abbatte qualsiasi diversità data dal colore della pelle, dalle religioni e dalle varie etnie;

- Il Raccontastorie

Gli Anim-attori, si alterneranno ad intrattenere i bambini con le storie più intricate di Napoli, dei suoi misteri, e dei suoi luoghi magici. Questi racconti saranno caratterizzati da tante storie di inclusione.



- Tappeto musicale

è un tappeto che rappresenta i tasti di unpianoforte, ed i bimbi, saltando sui tasti, devono riprodurre delle melodie, un gioco interattivo per dare vita alla musica “suonatacon i piedi”;

- Postazione gioco

Manche veloci, con domande che affrontino il tema della musica e dell’inclusione, dove i bimbi potranno partecipare sia a squadre che singolarmente. Il gioco viene fatto da animatori professionisti che si alterneranno alla conduzione.

- Just Dance

Ormai tutti conoscono questa forma d’intrattenimento col ballo, molto in voga tra i giovanissimi. Su un Led scorrono dei video musicali di ballerini, e i bambini devonoguardare attentamente, seguendo i loro passi di danza.

- Componiamo una canzone

Ai bambini viene data una parola e il gioco è di creare strofe in rima che comporranno una canzone che al termine del gioco viene eseguita tutti insieme;

- Work shop di percussioni

Un maestro di percussioni aiuterà i bambini a realizzare e suonare strumenti con materiali riciclati;

- La danza con le bolle

Una ballerina danzando farà uno spettacolo di bolle di sapone giganti in sottofondo i suoni più attuali della musica partenopea;

- Danza aerea

Sulle note della nostra musica contemporanea (da Pino Daniele in poi) un’acrobata eseguirà su teli acrobazie spettacolari, giravolte e cadute dando vita ad una coreografia suggestiva e coinvolgente;

- Carillon vivente

La classica scatola del carillon con al di sopra un’eterea ballerina di danza classica che balla sulle punte sui temi tradizionali del nostro canzoniere classico

Ingresso libero per tutta la famiglia