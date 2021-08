Il Castello dei 5 sensi: appuntamenti a Castel dell'Ovo fino a Ferragosto

Nell'ambito dell'Estate a Napoli 2021, a Castel dell'Ovo prosegue la rassegna 'Il Castello dei 5 sensi'.

Musica, teatro, reading e performance: ancora tanti gli appuntamenti in programma fino a Ferragosto.

PROGRAMMA:

martedì 10/08

ore 19.30

Terrazza dei cannoni

Atmosfere da sogno

Spettacolo-concerto tra lirica, teatro ed arte circense in un’atmosfera sognante. Le più belle romanze dell’Ottocento, brani d’opera, operetta e classici napoletani introdotti da pagine teatrali e incorniciati da esibizioni acrobatiche circensi

con Olga De Maio, Luca Lupoli, Lucio Lupoli, Giovanni Caso, artisti del circo Weiss, Natalia Apocenskaja, Gianluca Rovinello

a cura di: Associazione Culturale Noi per Napoli

info: cell. 3394545044 mail noipernapoliart@gmail.com www.noipernapoli.it

ingresso € 10,00



mercoledì 11/08

ore 20.00

Terrazza dei cannoni

Stand up Comedy Show

Monologhi satirici

con Luca Ravenna, Stefano Rapone, Daniele Tinti e un giovane comico napoletano in apertura

a cura di: The Comedy Club

info: www.thecomedyclub.it

ingresso € 15,00 + diritti di prevendita



mercoledì 11/08

ore 19.00

Sala Italia

Laboratorio di musica d’autore e seminari di canto libero

a cura di: M. Giulia Fiorino DERA SOL

info: cell. 3470358021 mail derasolarte@gmail.com www.derasolarte.com

ingresso € 10,00



giovedì 12/08

ore 17.00

Terrazza dei cannoni

Madonna d’è rose 2021 – Tradizioni in transito

Festival di cultura popolare con musica, balli, enogastronomia, performance teatrali, estemporanee artistiche, jam session: una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto

a cura di: Marco Aspride

info: www.facebook.com/MadonnadeRoseNapoli www.instagram.com/madonna.de.rose

ingresso € 7,00



venerdì 13/08

ore 20.30

Terrazza dei cannoni

Nozze di sangue

Spettacolo teatrale, adattamento dall’omonimo dramma di Federico Garcia Lorca

con Pietro Juliano, Germana Di Marino, Guido Di Geronimo, Leonardo Di Costanzo

a cura di: Gianmarco Cesario

info: tel. 081.18752126 – mail: tram.biglietteria@gmail.com

ingresso € 15,00, ridotto € 12,00



venerdì 13/08

ore 20.30

Sala Italia

All Hail Macbeth

Monologo liberamente tratto dalla tragedia “Machbet” di William Shakespeare

con Franco Nappi

a cura di: Associazione Opificio 03

info: cell. 3281236504 mail opificio03@gmail.com www.opificio03.wixsite.com

Facebook Opificio03 – cantiere teatrale

ingresso € 12,00



sabato 14/08

ore 20.00

Terrazza dei cannoni

Piedigrottissima 2021

La valorizzazione delle antiche tradizioni canore e artistiche in un concerto spettacolo con interventi teatrali

con Ciro Giorgio, Antonio Buonomo, Laura Grey, Gigi Attrice, Maria Del Monte, Franco Manuele, Antonio

De Lisi e tanti altri

a cura di: Associazione C.T.S. Centro Teatro Studi

info: cell. 3476517819 mail cirogiorgio@gmail.com

ingresso € 10,00



sabato 14/08

ore 20.00

Sala Italia

Raccontami Shakespeare

Spettacolo teatrale dalle tinte gotiche che trae spunto dalle vicende di Charles e Mary Lamb. Nell’Ottocento riuscirono a combattere la solitudine e la malattia mentale grazie a Shakespeare

con Andrea Cioffi, Sara Guardascione

a cura di: Cercamond compagnia teatrale

info: cell. 3292655295 mail cercamond.teatro@gmail.com cercamondteatro.wixsite.com/index

ingresso € 10,00



domenica 15/08

ore 20.30

Terrazza dei cannoni

Napoli tra cielo e mare

Il gruppo folk “I Guarracini” mette in scena la tradizione popolare partenopea con ballerini, attori, musicisti e cantanti

a cura di: Salvatore Totaro

info: cell. 3486011041 mail saltot84@gmail.com

contributo associativo € 15,00



domenica 15/08

ore 20.30

Sala Italia

Alan De Luca Lino D’Angiò Show

Percorso in musica, teatro e danza dela carriera artistica della coppia di Telegaribaldi

info: cell. 3342510222 mail alan.deluca2018@gmail.com

ingresso € 12,00

