Casoria Solidale, evento di beneficenza per la lotta al neuroblastoma

L’Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma nasce con la mission di sconfiggere il neuroblastoma e i tumori solidi pediatrici attraverso progetti di ricerca innovativi volti ad individuare nuove ed efficaci terapie e cure personalizzate. Domenica 10 aprile, dalle ore 10, si svolgerà l’evento “Casoria Solidale”, proprio a sostegno del progetto. Da un’idea dell’artista circense, Marcello Giuliano, in collaborazione con Mele Motorsport, sarà l’occasione per acquistare uova di Pasqua speciali finalizzati alla raccolta fondi organizzata dall’Ass. Italiana per la lotta al neuroblastoma.



Sarà un vero e proprio momento di condivisione con tantissimi volti noti che hanno deciso di aderire. Interverranno: Peppe Rienzo, Mr Hyde, Ciccio Merolla, Raffo Art, Enrico Caruso, Gigi Soriani, Mago Marfy, Serena Li Calzi, Marco Cristi, Antonio Diana, Ventriloquo, Francesco Mastandrea, Marco Critelli, Mino Abbacuccio, Luigi Di Palo, Enzo Grieco, Augusto Dos Santos, Stefano De Clemente, Davide Giuliano, Marco Markkè.