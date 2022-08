Casina Vanvitelliana: spettacoli e stand gastronomici per l'inaugurazione del nuovo ponte

L'Amministrazione Comunale di Bacoli, in collaborazione con il Centro Ittico Campano S.p.A., informa la cittadinanza che sono stati completati i lavori di rifacimento del nuovo pontile in legno della Casina Vanvitelliana, sito di interesse monumentale e culturale che rientra nel patrimonio storico ed artistico del Comune di Bacoli e della sua società partecipata. Il cantiere si è aperto il 14 Giugno per un ammontare complessivo di circa 313 327,73 € (incluso il restauro del colombario di Via Virgilio, opera in fase di completamento), è stato realizzato attraverso un finanziamento derivante dall'accordo di programma tra la Città Metropolitana di Napoli ed i comuni inseriti nel parco progetti per l'attuazione coordinata degli interventi compatibili con le linee di indirizzo del Piano Strategico.

L’opera, quindi si inserisce all’interno di un Parco Progetti dei Comuni Metropolitani approvato dal Consiglio Metropolitano nell'ambito di una programmazione triennale 2020-22 per un impegno di oltre 250 milioni di euro. Complessivamente l’investimento della Città Metropolitana sul territorio di Bacoli è pari a 2.624.500,00 €, (corrispondente al rapporto di 100,00€ per 26.374 abitanti al 12 dicembre 2018). L’intervento al ponte della casina non è l’unico programmato, finanziato e in fase di esecuzione, ma si inserisce all’interno di un parco progetti comunale approvato dalla fine del 2019 (si dovrebbe cercare delibera) e ritenuto compatibile con le linee di indirizzo del piano strategico metropolitano “Immagina” insieme ai 92 comuni appartenenti alla rete metropolitana di Napoli.

Per Bacoli è la prima opera conclusa cui seguiranno altri interventi già in fase di completamento e in procinto di andare a gara lavori, interventi articolati in tre Ambiti territoriali (Fusaro, Baia-Centro di Bacoli e Miseno) in coerenza con gli obiettivi fissati negli Assi e nelle Azioni del Piano Strategico e con la programmazione degli interventi che il Comune ha attivato sulla base di altre fonti di finanziamento e/o di concerto con altre Amministrazioni. Ne consegue un quadro articolato e strategico di opere connesse, consequenziali e coordinate, finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione dei tre Ambiti, in modo da determinare un effetto moltiplicatore di ognuno dei finanziamenti

Gli ambiti specifici identificati comprendono aree dai differenti caratteri e che, come configurati dalla proposta, mettono in rete preesistenze archeologiche, siti naturalistici, luoghi urbani e le porte della città (approdi, stazioni, poli museali) in attesa di interventi di rigenerazione urbana e singoli interventi puntuali di valorizzazione e miglioramento dell’accessibilità.

Gli interventi creano le condizioni affinché siano ritrovati nuovi spazi pubblici urbani, nuove aperture sul paesaggio e siano avviati processi di rigenerazione urbana.

Mercoledì 3 Agosto, a partire dalle ore 19:00, presso il Compendio Vanvitelliano del Fusaro ci saranno una serie di eventi che accompagneranno la riapertura ufficiale del ponte della Casina Vanvitelliana

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.