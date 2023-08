Casamarciano, torna Scenari al Borgo: in cartellone Francesco Di Leva, Rosalia Porcaro e Katia Ricciarelli

Teatro, musica, cabaret: è ricco e variegato il programma di eventi di "Scenari al borgo", la rassegna teatrale promossa dal comune di Casamarciano in scena nella suggestiva cornice di Santa Maria Del Plesco dal 4 al 10 settembre prossimi.

Francesco Di Leva, Rosalia Porcaro e Katia Ricciarelli i nomi di punta del cartellone che faranno da cornice agli spettacoli teatrali delle compagnie amatoriali selezionate dal direttore artistico Giovanni Cavaccini in sinergia con Pasquale Manfredi, segretario generale della Fita nazionale.

Un ritorno alla tradizione dunque con la storica "gara" dei gruppi teatrali. Ad esibirsi tre compagnie note al pubblico del teatro provenienti da Reggio Calabria, Taranto e Roma. In scena venerdì 8 settembre anche la compagnia locale, "Hyria Casamarciano".

Sabato 9, invece, protagonista Francesco Di Leva, vincitore di recente del David di Donatello, che salirà sul palco con lo spettacolo "Muhamad Ali". Gran galà di chiusura, infine, domenica 10 settembre con un doppio show: la prima parte con la straordinaria voce di Katia Ricciarelli che poi lascerà spazio agli storici musicisti del "Nero a metà" di Pino Daniele con un tributo all'indimenticato artista napoletano.

Senza dimenticare l'area del dopo festival con uno spazio interamente dedicato al food con proposte culinarie diversificate.

"Un festival che rimarca la tradizione con contenuti artistici di alto spessore che, però, si apre all'innovazione con elementi nuovi pronti a mettere in luce la bellezza dei luoghi - spiega il sindaco Clemente Primiano - una scommessa su cui abbiamo puntato lavorando un intero anno intercettando quelle che potevano essere le proposte più interessanti per il territorio. Un ritorno al passato con la storica competizione tra le compagnie e di questo ringrazio Giovanni Cavaccini e Pasquale Manfredi ma anche uno sguardo al nuovo e al bello con nomi che sintetizzano i gusti del pubblico. Sarà una grande festa, rigorosamente accessibile a tutti, senza costi per il comune nè per le persone che potranno accedere liberamente senza alcun ticket di ingresso. È questo - conclude il sindaco - lo spirito di convivialità e condivisione di questa amministrazione".