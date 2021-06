"Casa D'Andrea - Gran Galà": charity show in diretta

È in dirittura d’arrivo la seconda stagione della trasmissione web Casa D’Andrea, curata interamente da una squadra di Under 30. Tra i prestigiosi ospiti intervenuti da settembre ad oggi, Stefano Coletta, Orietta Berti, Piera Detassis, Ludovico Di Meo, Maurizio de Giovanni, Carlotta Proietti, Pino Strabioli, Elisa Amoruso, Nicolò De Devitiis, Rosanna Lambertucci, Gino Rivieccio, Mariella Milani, Marino Bartoletti, Anna Capasso, Arteteca, Raffaella Longobardi e Giuseppe Picone.

Mercoledì 23 giugno, andrà in onda Casa D’Andrea – Gran Galà, serata di beneficenza in diretta dalle ore 21:00 sulla web radio RadioSelfie.it e in contemporanea video sulla pagina Facebook Casa D’Andrea. Giammy Cd e Alice Caccese D’Andrea saranno al timone di questo appuntamento, che avrà come obiettivo la raccolta fondi per la Onlus napoletana Inside Aut, volta a creare nuove opportunità di socializzazione e integrazione per bambini e ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico.

Tanti gli ospiti che si collegheranno, a partire dall’attivista Vladimir Luxuria e dall’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli Alessandra Clemente. Il mitico duo dei Jalisse presenterà il nuovo album Voglio emozionarmi ancora, apprezzato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La star dell’ultima edizione del talent show Amici Raffaele racconterà la sua passione per la musica. Torna un amico del format, lo chef Davide Civitiello, con i suoi consigli sulla cucina estiva. Grande attesa per Matteo Leoni, attore noto per la sua performance nella sit-com Quelli dell’intervallo. Ampio spazio riservato alla ripartenza della musica, con il Direttore della Fondazione Musica per Roma Daniele Pitteri, la musicista Cristiana Polegri, l’event planner Diego Di Flora, la giornalista Bianca Chiriatti e, da New York, la blogger KiariLadyBoss. Non mancheranno sorprese e performance artistiche, con il pianista Riccardo Napolitano e i ballerini idoli di TikTok Paola Manghisi e Lorenzo Azzolini.