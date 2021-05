L'APS Napoli tour in-canto è lieta di comunicare la sua selezione da parte dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli alla programmazione del Maggio dei Monumenti 2021 con lo spettacolo per grandi e piccini sulla Canzone Napoletana: Carosello Napoletano la Canzone Napoletana per i piccoli.

Vi ricordate il film il Carosello napoletano? un musical sui generis, che legge in forma di rivista la storia della città a suon di musica. Ogni dominatore e conquistatore di Partenope ha ispirato una leggenda, un sentimento che si fa canzone. Il saraceno di Michelemmà, ‘e spingule francesi, la maschere famosa della Commedia dell’arte di Pulcinella, che le ingloba e sublima tutte.



Come un' antica cantastorie e aiutandomi dai disegni di una bravissima artista e disegnatrice Roberta Goglia e dall'accompagnamento musicale dal vivo vi racconterò e vi canterò alcune tra le più belle Canzoni del nostro immenso patrimonio Culturale, uno spettacolo per grandi e piccini, una maniera per conoscere e far conoscere a tutti e soprattutto ai più piccoli questo immenso patrimonio che è la Canzone Napoletana.

Ai disegni Roberta Goglia: Nata e cresciuta a Napoli, ha frequentato l'´Accademia di Belle arti di Napoli dove si é ´diplomata in Pittura e Grafica d´arte ed ha intrapreso il suo percorso di illustratrice. La sua passione per il disegno e le storie, l´amore per la sua città ´e le sue tradizioni l´hanno portata ad impegnarsi in una serie di progetti volti alla promozione del patrimonio artistico e culturale campano.

Al canto e ai racconti Mariangela Baldoni:

Diplomata al Conservatorio in Canto, specializzata in Musicoterapia e in didattica si occupa da anni di formazione con un'attenzione speciale alla disabilità.

Insegnante di musica presso alcune scuole di primo e secondo grado si occupa con la sua Associazione della promozione e dello studio della Canzone Napoletana dalle origini ai giorni nostri.

APPUNTAMENTO

SABATO 29 ore 10.30 e DOMENICA 30 MAGGIO ore 16.30

presso CASA TOLENTINO Gradini, Vico S. Nicola da Tolentino, 12, 80135 Napoli NA



N.B. IMPORTANTE LA PUNTUALITA'

L'Evento è organizzato seguendo le linee guida ministeriali, all'aperto e rispettando le dovute distanze e per questo è limitato ad un numero ristretto di persone, perciò è NECESSARIO prenotare.

Durata 1 ora

CONTRIBUTO

Adulti 10€, Bambini €5.

Persone con disabilità GRATIS

Il costo comprende: la tessera associativa, lo spettacolo dal vivo con racconti, canzoni, musica e disegni sulla Canzone Napoletana e la visita di un luogo meraviglioso Casa Tolentino.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

napolitourincanto@gmail.com

3204857038

N.B. In fase di prenotazione si prega di specificare: nome, numero di persone ed un recapito telefonico attivo.