Il carosello della morte, speciale cena con delitto

Torna l’appuntamento con la cena con delitto più divertente a Napoli. Sabato 21 Maggio 2022, infatti al Teatro dei Lazzari Felici andrà in scena un nuovo episodio della Cena con … delitto: Il carosello della morte!

Il delitto di stasera è ambientato proprio a Napoli tra gli ambienti malavitosi.

Una famiglia della camorra napoletana di accanisce su uno dei suoi promettenti promessi capi.

Gli commissionano una “missione” da compiere, ma questi però si invaghisce della donna sbagliata.

Quando tutto è pronto per compiere il “sacrificio” qualcosa non va come sarebbe dovuto andare.

Chi sarà a morire? Chi è l'assassino? E come ha agito?

Confermata la formula del momento degustativo all'insegna della cucina tradizionale napoletana; durante lo spettacolo, infatti, verrà servito un antipastino, un primo piatto, un dolcetto accompagnati da acqua e un bicchiere di vino e acqua per rendere la serata ancora più piacevole.

Location: il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell'Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (zona via Monteoliveto – garage convenzionato).

Dato il numero limitato di posti è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando o whatsappando il numero 3500121224, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.