Carolina Benvenga torna a Napoli con "Un Natale favoloso... a teatro"

È l’idolo dei più piccoli e delle loro famiglie, volto della tv per ragazzi, CAROLINA BENVENGA negli ultimi anni è diventata una vera e propria star del web con oltre 1 miliardo di views e oltre 900.000 iscritti al suo canale YouTube.

Oggi, venerdì 13 ottobre, è uscito il suo nuovo brano “HALLOWEEN DANCE” (in uscita per Sony Music) per accompagnare e far divertire i più piccoli e le loro famiglie attraverso il periodo più “stregato” dell’anno.

L’“Halloween Dance” è accompagnata da un divertentissimo video con una nuova baby dance tutta da ballare: https://bio.to/halloween_dance

Dal 25 novembre Carolina tornerà a grande richiesta sul palco con lo spettacolo “UN NATALE FAVOLOSO…a teatro”, con la regia di Morena D’Onofrio e le coreografie di Fiorella Nolis, che la vedrà protagonista nei teatri delle principali città italiane.

A Napoli l'appuntamento è il 30 dicembre al Palapartenope.

I biglietti sono disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.