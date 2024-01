Carnival Horror Tour: tra brivido, musica, brindisi nel centro antico di Napoli con finale a sorpresa

L'associazione DE REBUS NEAPOLIS, organizza per il Carnevale 2024 una nuova e coinvolgente edizione del Carnival Horror Tour in un itinerario che avrà come tema centrale: La Maschera.

Un percorso speciale, una Napoli Magica e burlesca, in un tour dedicato ai tanti aspetti oscuri di questa antica festa nei vicoli del centro storico dove si sono snodate storie piene di mistero, e nelle piazze illuminate da storie intriganti che rievocano antichi demoni. Ma bisognerà restare guardinghi!! Vi troverete a tu per tu con la maschera più enigmatica, il non morto.....provate ad indovinare....

Concluderemo in un affascinante e magico locale dove insieme festeggeremo il Carnevale con suggestione, brivido e divertimento brindando alla notte in maschera del Carnevale, sotto l’occhio attento dei fantasmi più famosi. Se avete degli impegni, annullateli. Vi aspettiamo tutti in maschera! in questo tour che rapisce, seduce e avvince.

Tour dedicato alla notte magica del Carnevale, in due date:

DOMENICA 11 FEBBRAIO

MARTEDÌ GRASSO 13 FEBBRAIO

ALLE ORE 19:00

È GRADITA LA PARTECIPAZIONE IN MASCHERA.

- Luogo d’incontro: Napoli - davanti Port'Alba (lato Piazza Dante).

CONTRIBUTO TOUR:

- €16

-Ridotto €13 (13 - 16anni)accompagnati da adulti

Sconsigliato vivamente a bambini di età inferiore ai 13 anni??

-Ridotto studenti € 14

(con libretto universitario)

Comprende:

•Visita guidata con guida esperta di occulto.

•1 drink presso un locale del centro antico.

• Piccola Teatralizzazione

PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

PER INFO: 3511258465

