Carnival Horror Tour: Tra Brivido, Musica, Brindisi e Finale a Sorpresa! Un tour dedicato alla notte magica del Carnevale, in due date:

SABATO 18 FEBBRAIO

MARTEDÌ GRASSO 21 FEBBRAIO

ALLE ORE 21:00

L'associazione DE REBUS NEAPOLIS, organizza per il Carnevale 2023 una nuova e coinvolgente edizione del Carnival Horror Tour in un itinerario che avrà come tema centrale: La Maschera. Ma attenzione, le maschere di cui vi parleremo sono grottesche, inquietanti, da brivido. Cominceremo conoscendo la storia “segreta” del Carnevale con i suoi simboli ancestrali e tra aneddoti e curiosità entreremo in contatto con quello che per secoli non si è limitato ad essere un rituale collettivo di divertimento e trasgressione ma un vero e proprio passaggio iniziatico dove la maschera stessa assume caratteristiche demoniache o di vero proprio catalizzatore di energie cosmiche … dalla nascita del Carnevale alla Morte fino a scoprire che la stessa signora con la falce in più occasioni si è servita di una maschera.

Un percorso “speciale, una Napoli Magica e burlesca, in un tour dedicato ai tanti aspetti oscuri di questa antica festa nei vicoli del centro storico dove si sono snodate storie piene di mistero, e nelle piazze illuminate da storie intriganti che rievocano antichi demoni. Il tour prende vita attraverso la strega più famosa di Napoli "Maria la Rossa" per culminare alla tomba del succhia sangue Dracula. Ma bisognerà restare guardinghi!! Vi troverete a tu per tu con la maschera più enigmatica, il non morto.....provate ad indovinare....

Concluderemo in un affascinante e magico locale dove insieme festeggeremo il Carnevale con suggestione, brivido e divertimento brindando alla notte in maschera del Carnevale, sotto l’occhio attento dei fantasmi più famosi. Se avete degli impegni, annullateli. Vi aspettiamo tutti in maschera! in questo tour che rapisce, seduce e avvince.

Itinerario:

I. Il vero volto del Carnevale

II. Maria La Rossa

III. La maschera della morte

IV. Il lato oscuro di Pulcinella

V. Il Mostro

VI. Le anime inquiete

VII. La maschera della jettatura

VIII. L'Apocalisse

IX. Il conte Dracula

X. Finale a Sorpresa!

XI. Musica e drink

Luogo d’incontro: Napoli - Piazza Dante (lato fronte monumento a Dante)

COSTI TOUR:

-Intero € 16

-Ridotto € 11 (13 - 17anni)

Sconsigliato vivamente a bambini di età inferiore ai 13 anni

-Ridotto studenti € 13

(con libretto universitario)

Comprende:

• Visita guidata con guida esperta di occulto.

• 1 drink presso un locale del centro antico.

• Piccola Teatralizzazione

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://derebusneapolis.com/it/tour-speciali-napoli/38_Carnival-Horror-Tour

PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

Link Evento:

https://derebusneapolis.com/it/tour-speciali-napoli/38_Carnival-Horror-Tour