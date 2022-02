Carnevale a Sorrento: spettacoli, esibizioni, allestimenti e parate

Due intere giornate dedicate ai più piccoli, quelle in programma domenica 27 febbraio e martedì 1 marzo a Sorrento, in occasione del Carnevale. Promosso dal Comune di Sorrento, il cartellone di appuntamenti si articolerà in spettacoli, esibizioni, allestimenti e parate.

Si parte domenica, in piazza Angelina Lauro, dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 18, con ballon art, maghi, prestigiatori, trampolieri, giocolieri, ventriloqui, street band, baby dance, il teatro dei burattini dei Fratelli Mercurio e lo spettacolo interattivo Alice in Wonderland.

Si prosegue martedì 1 marzo, dalle ore 15 alle 19 con la Grande Parata Carnevalesca che attraverserà corso Italia per confluire in piazza Angelina Lauro. Qui, alle ore 16, sui potrà assistere al Fun Show: spettacoli di acrobazia, giocoleria, juggling performer, bolle e tanto altro. Alle 17, Fun Dance e Selfie con le Mascotte Pro Disney, da Biancaneve e i Sette Nani alla Banda Disney a Le Principesse. Gran finale, a partire dalle ore 18, con la sfilata e la premiazione per le maschere più belle, e la distribuzione di gadget luminosi per tutti i bimbi.

L'intera manifestazione si svolgerà nell'osservanza delle norme anti Covid-19.