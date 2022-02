Lo storico Carnevale di Scampia compie quarant'anni

Domenica 27 febbraio, torna lo storico Carnevale di Scampia promosso dal Gridas, che si inserisce nel più ampio Coordinamento del Carnevale Sociale Napoli.

Nella sua quarantesima edizione, il tradizionale corteo di Scampia avrà la forma di una passeggiata con distanziamento e mascherine e seguirà un percorso più breve del solito.

"A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, il 40° Corteo di Carnevale di Scampia - spiega infatti il Gridas - si terrà "in forma semi statica": prima una "passeggiata con distanziamento e mascherine" a percorso ridimensionato e poi un presidio "distanziati e con mascherine" a Largo Battaglia".

Partenza della passeggiata: ore 10:00 dalla sede del GRIDAS (Via Monte Rosa 90/b, Ina Casa, Scampia, Napoli).

Si proseguirà per via Monte Rosa, piazza Libertà, via Monte Rosa, via Monte S. Gabriele, via del Gran Sasso, via Monte Rosa, via Fratelli Cervi, Largo Battaglia.

Il tema scelto per questa edizione è: ARREVUOTO – LA RIVOLUZIONE GLOBALE, "in riferimento - spiegano ancora gli organizzatori - allo stravolgimento di relazioni umane e sociali che abbiamo dovuto subire per la pandemia, con un nuovo modo di fare scuola, di lavorare, per chi ha potuto e non è rimasto tagliato fuori, ma anche in riferimento a quanto siamo abituati ad attuare nelle nostre periferie con associazioni e realtà storiche che con tenacia e costanza perseverano nella ri-costruzione di un mondo migliore, in ultimo quella rivoluzione necessaria nell’approcciarsi alla Madre Terra e al prossimo per scongiurare il tracollo definitivo di questa nostra società".