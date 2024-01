Torna il Carnevale di Saviano: tanti eventi e i tradizionali carri allegorici

Al via da mercoledì 17 gennaio, con l'accensione del tradizionale Fucarone 'e Sant'Antuono, il Carnevale di Saviano 2024.

‘O Fucarone a Saviano è il cuore pulsante di una festa indimenticabile, dove le fiamme illuminano la magia dell'attesa del Carnevale 2024.

Il programma del Carnevale di Saviano 2024:

Mercoledì 17 Gennaio

Inizio del Carnevale 2024

ore 17.30 Corteo Storicoa cura dell’associazione Radio Arci Masaniello

e con la partecipazione delle scuole: Istituto Comprensivo Statale 2 “A. Ciccone”; l’Istituto Superiore Montalcini-Ferraris ; Istituto Alberghiero L. de Medici di Ottaviano.

ore 19:00 Accensione del Falò Ufficiale presso l’Associazione AGM e Rione Capocaccia in via Miccoli.

Venerdi 26 Gennaio

Ore 19.00Presentazione del Carnevale di Saviano 2024, presso aula consiliare del comune.



Sabato 3 Febbraio

Ore 19.00 piazzale Enrico de Nicola apertura del carnevale di Saviano con spettacolo musicale“Nostalgia 90“

Dal 26 gennaio al 17 Febbraio

ore 17,00-20,002ª edizione

“Carnevale Savianese...Ieri e Oggi”Mostra fotografica a cura di Carmine Ciccone

presso Archivio Storico “Palazzo Allocca”.

Sabato 3 Febbraio

ore 15,00-24,00Rione Cerreto-Aliperti: serata folk popolare

con carro presso capannone.

Domenica 4 Febbraio

ore 9.00-10.30 Posizionamento degli 11 Carri Allegorici sul corso Italia/Piazza XI Agosto

ore 9.00-13 Ass. la Cantina del Carnevale organizza animazione per i bambini e trenino con vista carri per le strade del paese, in corso V. Emanuele incrocio con via Manfredi.

ore 16:00-20.00 XIII raduno degli “Artisti di Strada”e

Presentazione delle coreografie dei comitati

ore 21.00-24.00 “Carnevale Sotto le Stelle” XI Edizione a cura dei Dj & Vocalist

Savianesi, piazzale E. De Nicola.

Lunedì 5 Febbraio

ore 19,00-24,00 Rione Sirico: serata folk popolare con carro in via Abundo.

Martedi 6 Febbraio

ore 19.00-24.00 Rione Sirico: serata folk popolare con Carro in Via Strocchia.

ore 19,00-24,00 Rione Sena: serata folk popolare con Carro in via Sena.

ore 16,00-20,00 Ass. AGM & Rione Capocaccia: serata folk popolare al

corso Umberto I incrocio con via S. Corsi.

Mercoledì 7 Febbraio

ore 19,00-24,00 Rione Sirico: serata folk popolare con Carro in Piazza Gianturco.

ore 19.00-24.00 Rione Sena e Ass. Giovani Teglia: serata folk popolare “ I ragazzi del Casamale” presso strada adiacente al bar La Marca.

Giovedì 8 Febbraio

ore 9,00 -13,00 Carnevale dei ragazzi, Circolo Didattico Saviano presenta:

“MUSICA E’… NOTE DI CARNEVALE”

percorso: via Caliendo, corso Garibaldi, piazza Vittoria, corso Umberto, via S. Corsi, piazza XI Agosto,

piazzale E. De Nicola lato villa, corso Italia, corso Europa, via Falcone e Borsellino e arrivo nella Palestra Scuola Media dove si esibiranno le scuole.

Nel corso della Manifestazione ci sarà la partecipazione delle seguenti scuole:

I.C. “Ponte Siciliano” di Pomigliano D’Arco,

I.C. Pacinotti di Mariglianoe

2° Circolo Didattico San Giuseppe Vesuviano

Ore 17.00-24.00 Rione Sirico: serata folk popolare con carro in Scisciano.

ore 19,00-24,00 Rione Croce: serata folk popolare con carro in via Trezzelle.

ore 19,00-24,00 Ass. AGM e Rione Capocaccia: serata folk popolare con carro in via san Felice.

ore 19,00-24,00 Ass. Giovani Teglia: serata folk popolare presso Piazzolla di Nola.

ore 19.00-24.00 Comitati La Vittoria e W LA TV: serata folk popolare con carro in via Sena.

Venerdì 9 Febbraio

ore 9,00-13,00 Carnevale dei ragazziIstituto Comprensivo Statale 2 “A. Ciccone”

Scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di I Grado.

Presenta: La Fiaba “Esplorando il Mondo Attraverso la Musica e la Fantasia" e

l’Istituto Superiore Montalcini-Ferraris, con balletto “Cats”.

Sfilata in Maschera

percorso: via L. Sciascia, P.zza Musco (2ª Esibizione), via G. Caliendo, C.so Garibaldi,

P.zza Ciccone, via A. Ciccone, P.zza Vittoria (3ª Esibizione) C.so Umberto I, via S. Corsi,

Piazzale De Nicola (4ª Esibizione), via Roma, via degli Orti, P.zza Musco,

via L. Sciascia e rientro a scuola.

Ore 20.00 Gran concerto di carnevale



Sabato 10 Febbraio

ore 16.00-20.00 CARNEVALE IN PARROCCHIA: tutti i bambini e ragazzi possono recarsi nei vari oratori per partecipare alla festa in maschera:

le parrocchie che hanno aderito:

San Michele Arcangelo in Piazza Vittoria;

Parrocchia Immacolata in corso Garibaldi;

Parrocchia San Giovanni Battista in Sirico;

Parrocchia Sant’Erasmo.

ore 18.00-20.00 Sfilata di moda organizzata dall’Istituto Superiore Montalcini-Ferrarispresso plesso scolastico di piazza Musco.

ore 14.30-18.00 Ass. Prospettive Fressuriello: serata folk popolare con carro presso Spartimento di Scisciano.

ore 18.00-24.00 Ass. Prospettive Fressuriello: serata folk popolare con carro in via Fressuriello.

ore 16.00-19.30 Comitati La Vittoria e W la TV: “Luna park in piazza promosso dall’ Associazione Terra Mia A.P.S.”.

ore 9.00 -13.00 Rione Torre con carro presso scuola media Piazzolla di Nola.

ore 19,00-24,00 Rione S. Erasmo: serata folk popolare con carro in corso V. Emanuele incrocio via Trieste e Trento.

ore 19,00-24,00 Ass. Quelli della Notte: serata folk popolare con carro in via Crocelle.

ore 19,00-24,00 Comitati La Vittoria e W la TV: serata folk popolare con carro in piazza Vittoria.

ore 19,00-24,00 Rione Croce: serata folk popolare con carro in piazza A. Ciccone.

ore 15,00-24,00 Rione Cerreto-Aliperti: serata folk popolare con carro presso capannone.

ore 19.00-24.00 Rione Sirico: serata folk popolare con Ccrro in via Palatone.

ore 19.00-24.00 Comitato O’ Tubbazz: serata folk popolare presso capannone.

ore 19,00-24,00 Ass. Giovani Teglia: serata folk popolare in corso Umberto I.

ore 19.00-24.00 Rione Torre: serata folk popolare presso capannone in via Santa Rita.

Domenica 11 Febbraio

ore 10,00-14,00 Posizionamento dei Carri sul circuito

ore 15,00-24,00 Prima sfilata degli 11 Carri Allegorici e Gruppi mascherati - Circuito Storico

Diretta Web del Carnevale sul sito:www.arcimasaniello.it

Diretta del Carnevale trasmessa suVideonola Canale 94

Lunedì 12 Febbraio

ore 19,00-24,00 Rione S. Erasmo: serata folk popolare con carro in corso V. Emanuele.

ore 19.00-24.00 Rione Sirico: serata folk popolare con carro in piazza Gianturco.

ore 19,00-24,00 Ass. Prospettive Fressuriello: serata folk popolare con carro in via Fressuriello.

ore 15.00-20.00 Ass. AGM e Rione Capocaccia: animazione per i più piccoli “L’inferno di Topolino” in via Roma e villa comunale.

Martedì Grasso 13 Febbraio

ore 10,00-14,00 Posizionamento dei Carri sul circuito

ore 15,00-24,00 Gran sfilata degli 11 Carri Allegorici e Gruppi mascherati - Ospiti

Circuito Storico

Domenica 10 Marzo

25ª Coppa Carnevale Città di Saviano

Corsa ciclistica, organizzata dall’Associazione “Amici del pedale”