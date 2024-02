Un divertente Carnevale e un magico San Valentino nel centro commerciale più cool di Napoli

Al centro commerciale più cool di Napoli il divertimento apre le danze nel mese di febbraio con due appuntamenti imperdibili per tutti gli innamorati e per chi vuole festeggiare il Carnevale in allegria e spensieratezza.

Gli eventi da non perdere al Vulcano Buono

Gli imperdibili appuntamenti si terranno a Nola, presso il Vulcano Buono, in località Boscofangone. La magia proseguirà fino al 1° aprile nell'Arena Spettacoli con la spettacolare ruota panoramica (ingresso consentito tutti i giorni della settimana); Pista e Carosello (ingresso sabato, domenica e giorni festivi) e la festa di Carnevale prevista da questo weekend.

Carnival On Ice al Centro Commerciale Vulcano Buono

Domenica 4 e 11 febbraio (dalle 11.30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:30) e martedì 13 febbraio (dalle 16 alle 20) sarà possibile festeggiare tutti insieme la festa più amata dai bambini e non solo, il Carnevale: indossate la vostra maschera preferita e correte al Vulcano Buono per pattinare con i personaggi dei cartoons e i protagonisti delle favole.

Impossibile perdere gli spettacoli di magia e giocoleria - alle ore 18 nell’Arena Spettacoli - sarà possibile scatenarsi con la baby dance animata in piazza Capri fino alle ore 18:30 e, ancora, imperdibili i balloon artist, mascotte, figuranti mascherati, giochi bersaglio gonfiabili e tanto divertimento per tutta la famiglia presso l'Arena Spettacoli.

Anche il giorno di carnevale il centro rimarrà regolarmente aperto per regalare ai visitatori un'esperienza indimenticabile: galleria commerciale dalle 10 alle 21; area food dalle 10 alle 22.

Per maggiori informazioni: www.vulcanobuono.it. Seguite i social di Vulcano Buono Instagram e Facebook.

San Valentino al Vulcano Buono

E non è finita qui: con l'evento "Love Experince - L’Amore al CENTRO", il 14 febbraio potrete sorprendere la persona amata con una Love Experience indimenticabile. A partire dalle ore 16, sarà possibile salire sulla ruota panoramica alta 50 metri allestita a tema per la festa degli innamorati e vivere l'emozione di un brindisi ad alta quota con la vostra dolce metà, incluso nel tour sulla Ruota dell’Amore e come regalo speciale a tutte le coppie di innamorati da parte del centro commerciale Vulcano Buono! Tante sorprese straordinarie vi attendono all'interno della cabina, tra cui anche un aperitivo a tema da condividere in coppia.

Inoltre, sarà possibile continuare a celebrare San Valentino al MED, Restaurant Bistrot del meraviglioso Hotel a 4 stelle della nota catena Holiday Inn, con un menù dedicato che delizierà tutti i sensi in un’atmosfera intima e avvolgente.

Per costi e info sulla ruota dell'amore: infopoint@vulcanospa.it - 08118816287. In alternativa è possibile recarsi presso l'Infopoint del centro per prenotare il vostro posto speciale. Affrettatevi, l'evento è disponibile solo su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni MED e Holiday INN: 081 364 2100.

Cosa aspettate? Al Vulcano Buono l'Amore è al CENTRO!