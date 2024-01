Carnevale di Palma Campania 2024 con le storiche Quadriglie e tanti eventi: il programma

Torna il tradizionale - e molto atteso - appuntamento con il Carnevale di Palma Campania.

Un programma ricchissimo quello dell'edizione 2024, "nel segno delle donne, attento al sociale e desideroso di stupire", spiegano gli organizzatori.

Un mese di eventi, che si apre con la manifestazione Sant’Antuono, Maschere e Suone (17 gennaio) e si chiude con la cerimonia finale di premiazione dei vincitori (17 febbraio), passando Dalla Canzone d’Occasione (20 gennaio) al Ratto del Gagliardetto (28 gennaio), proseguendo verso l’apertura del Villaggio delle Quadriglie, fino ad arrivare alle giornate “clou” di Sfilata (4 febbraio), Messinscena (10 e 11 febbraio), Passo (12 febbraio) e l’esibizione dei Canzonieri nella giornata del Martedì Grasso (13 febbraio)

Il programma del Carnevale di Palma Campania 2024:

Mercoledì 17 gennaio:

– “Sant’Antuono, maschere e suone”, Manifestazione di vecchie canzoni d’occasione e apposizione del Quadro della Quadriglia vincitrice 2023 presso il muro del belvedere di Via Municipio.

– Sorteggio per l’esibizione per la Canzone d’Occasione;

– Sorteggio per la scelta della postazione nel Villaggio delle Quadriglie di Via Gorga;

Sabato 20 gennaio:

– Canzone d’occasione – I novi gruppi in gara presenteranno una “canzonetta d’occasione” ispirata non solo al tema scelto ma ai luoghi del loro vissuto, ricorrendo alla creatività tipicamente popolare;

– Sorteggio dell’ordine d’uscita del Ratto del Gagliardetto.

Domenica 21 gennaio:

– Evento di musica sociale, organizzato con l’Isis “Rosmini” e l’associazione “Le Muse”, presso la tensostruttura di via Vecchia San Gennaro.

Da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio:

– Allestimento del “Villaggio delle Quadriglie” presso l’area parcheggio adiacente il Parco delle Nuvole, in località Gorga.

Domenica 28 Gennaio:

– Ratto del Gagliardetto – Dalle ore 11:00 si svolgerà in piazza De Martino il cerimoniale del “passaggio della bacchetta” dai vecchi ai nuovi maestri di Quadriglia;

– Taglio del nastro ed inaugurazione del Villaggio delle Quadriglie.

Domenica 4 febbraio:

– Sfilata delle Quadriglie nei percorsi del centro storico di Palma Campania, dalle 16:00 alle 23:30;

– Festa in Maschera, dalle ore 21:00.

Da lunedì 5 a sabato 10 febbraio:

– Prove dei Canzonieri al Villaggio delle Quadriglie, in località Gorga.

Mercoledì 7 febbraio:

– Esibizione degli alunni del I° Istituto Comprensivo “Antonio De Curtis”.

Giovedì 8 febbraio:

– Esibizione degli alunni del II° Istituto Comprensivo “Vincenzo Russo”.

Venerdì 9 febbraio:

– Prove delle 9 Quadriglie per la Messinscena del sabato e della domenica.

Sabato 10 febbraio:

– Messinscena dalle ore 16:00 alle ore 23:30 – Quattro gruppi mascherati sfileranno per il centro storico di Palma Campania. Le Quadriglie attraverseranno il percorso storico, nel centro cittadino e saliranno sul Palco Centrale di piazza Mercato per l’esibizione scenica;

– Show musicale del cantante e rapper LDA.

Domenica 11 febbraio:

– Messinscena dalle ore 16:00 alle ore 23:30 – I restanti cinque gruppi mascherati sfileranno per il centro storico di Palma Campania. Le Quadriglie attraverseranno il percorso storico, nel centro cittadino e saliranno sul Palco Centrale di piazza Mercato per l’esibizione scenica; “Stand Up Show” di Peppe Iodice.

Lunedì 12 febbraio:

– Passo – Le Quadriglie smascherate suoneranno in cerchio per le strade di Palma Campania, per poi confluire tutte in piazza De Martino.

Martedì Grasso 13 febbraio:

– Esibizione dei Canzonieri – Le nove Quadriglie mascherare si esibiranno nelle 9 postazioni del percorso storico.

Mercoledì 15 febbraio:

– Lo scrutinio finale – In diretta dalla sala del Consiglio Comunale avverrà lo spoglio dei voti del Carnevale 2024.

Sabato 17 febbraio:

– Cerimonia conclusiva di premiazione di tutti i vincitori del Carnevale di Palma Campania;

– Assegnazione del Palio (Gonfalone) alla Quadriglia vincitrice dell’edizione 2024.