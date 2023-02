Il Gran Ballo delle Favole a Villa Campolieto

E’ gran festa nella nobile residenza Settecentesca. Dame, cavalieri, principi e principesse inebriano l’aria di incanto e magia mentre è tutto pronto per il memorabile ballo delle favole…Manchi solo tu, pronto ad emozionarti e rigorosamente in maschera.

Ritorna, domenica 12 febbraio, l’attesissimo appuntamento con “Il Gran Ballo delle Favole”, il format di “Ma dove vivono i cartoni?” che si terrà tra i giardini esterni e il piano nobile della straordinaria Villa Campolieto a Ercolano.

Si conferma anche quest’anno, quindi, la sinergia tra la compagnia “Ma dove vivono i cartoni?”, di Aurora Manuele, la cui mission è creare occasioni culturali di unione e condivisione tra le famiglie, portando nei siti più esclusivi della Campania eventi e spettacoli, con la Fondazione Ente Ville Vesuviane, presieduta da Gianluca Del Mastro, che vede in Villa Campolieto il suo fiore all’occhiello.

La prestigiosa dimora realizzata da Luigi Vanvitelli e che fu una delle nobili residenze di epoca borbonica, si trasforma nel regno delle fiabe dove bambini e adulti vivranno un’esperienza itinerante dove allegria, magia e divertimento saranno gli ingredienti speciali.

Re Carnevale, infatti, aprirà il portone della dimora per invitare tutti al tanto atteso ballo. Durante il percorso itinerante, con la direzione artistica di Francesco Chiaiese, i piccoli partecipanti potranno imbattersi in una dolcissima Cenerentola, nella vispa Fata Smemorina, nell’angelica Biancaneve, nel giovane Flynn con la tenera Raperonzolo e in tanti altri personaggi del cuore.

Fra strani incantesimi e antichi sortilegi i protagonisti di questa nuova esperienza vivranno un Carnevale davvero insolito. Un percorso itinerante coinvolgerà tutte le famiglie attraverso luoghi incantati. Ballare con le principesse, farsi annunciare dal ciambellano di corte, assistere ai duelli tra buoni e cattivi, compiere un incantesimo, queste e altre emozionanti imprese attendono tutti i partecipanti. Non è importante quali saranno le maschere scelte da chi vorrà partecipare, ci sarà da divertirsi da matti! Principesse, fatine e guerrieri, animali del bosco e della fattoria, pirati, pompieri e poliziotti… tutti attesi al “Gran Ballo delle Favole”.

È gradita la prenotazione e la partecipazione in maschera.

ORARI:

10-11-12-13/15-16-17

Costo biglietto € 10,00 (BAMBINI PAGANTI DAI 3 ANNI)

INFO E PRENOTAZIONI 081/8678369 - WHATSAPP 327/2540679