Torna il Carnevale di Ercolano tra tradizione e legalità: sfilata, maschere, musica e comicità

Si svolgerà martedi 13 febbraio (dalle ore 16 alle ore 21) nelle vie della Città degli Scavi la seconda edizione della manifestazione carnevalesca con sottotitolo Con l'amore non si scherza. Tradizioni, legalità e turismo sono i tag su cui si basa il progetto fortemente voluto dal Sindaco Ciro Buonajuto e dall’Assessore al Turismo Anna Giuliano. Vista la concomitanza con il giorno di San Valentino il tema della manifestazione si amplia e tocca anche "la lotta alla violenza di genere”. Attraverso la celebrazione del Carnevale si fronteggia l’illegalità proponendo ai più giovani messaggi positivi guardando alle tradizioni del territorio.

L’evento, finanziato da Città Metropolitana di Napoli, rilancia la festività del Carnevale, una giornata ricca di eventi spettacolari.

Tra i protagonisti in programma ci saranno i bus a tema carnevalesco: l’Heroes Bus dei Supereroi e un bus spara-coriandoli multicolori che sfileranno per la città accompagnati dalla musica folk popolare della street band La Banda del Carnevale, composta da membri di Ars Nova Napoli e di Bagarija Orkestar, che propone un reportorio di brani della tradizione del Sud Italia, ancora musica con i dj set di Eduardo Tammaro aka Edwards dj e Emanuele Gallo. Durante la parata, oltre alle scuole di ballo del territorio, sfileranno gli Sbandieratori delle Torri Metelliane e Gli Sbandieratori e Musici della Città Regia.

La giornata si concluderà con lo spettacolo comico di Rosalia Porcaro in scena con il monologo “Semp'essa”.

“Festeggiamo tutti insieme il Carnevale ad Ercolano. Lasciamoci coinvolgere dalla gioia e dall'entusiasmo! Quest'anno, più che mai, desideriamo creare un’atmosfera indimenticabile e per farlo abbiamo bisogno dell’ entusiasmo e della partecipazione di tutta la città. Prepariamoci a vivere un giorno indimenticabile, pieno di colori, musica e divertimento - dichiara Ciro Buonajuto, Sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci.

"Sono molto contenta che l'amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Buonajuto, avalla questo progetto che ho fortemente voluto realizzare per il secondo anno. Ringrazio Città Metropolitana per il sostegno finanziario” - dichiara l’Assessore al Turismo Anna Giuliano. "Ritengo la manifestazione un'attività culturale centrale per il futuro dei giovani cittadini ercolanesi per i quali abbiamo il dovere di elargire elementi culturali positivi dai quali possono trarre ispirazione per un futuro migliore, lontano dalle tentazioni illegali.